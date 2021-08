La Maison Albert, toute première résidence de soins palliatifs à Moncton, ouvre ses portes

Une première maison offrant des services et des soins à des personnes en fin de vie a ouvert ses portes à Moncton. Le ruban d’inauguration a été coupé ce matin par des membres d’Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick (SENB), en présence de ses donateurs.

L’établissement porte d’ailleurs le nom de Maison Albert, en l’honneur d’Albert Arsenault, le fils de l’un des principaux donateurs d’Hospice SENBSud-Est Nouveau-Brunswick .

La construction avait été annoncée par l’organisme il y a un peu plus de deux ans. Il comptait cependant sur des dons et du financement gouvernemental pour porter ce projet à terme.

Le projet de construction de la Maison Albert est une initiative de l'organisme Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

L’Hospice SENBSud-Est Nouveau-Brunswick est parvenu à amasser 4,5 millions de dollars – la somme nécessaire à la construction de l'installation. Il a également pu compter sur un don considérable de la part du Club Lions de Humphrey-Lewisville-Sunny Brae, qui lui a légué un terrain de près de 90 000 pieds carrés sur lequel se situe aujourd’hui la Maison Albert.

À lire aussi : Une première maison de soins palliatifs pour le sud-est du N.-B.

Avec ses dix chambres, la résidence offrira des services et des soins gratuits à des personnes en fin de vie. Elles s’ajoutent aux 13 chambres existantes qui se trouvent dans les deux grands hôpitaux du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Un partenariat à l'origine du projet

La Maison Albert a fait appel à plusieurs acteurs, dont les réseaux de santé Vitalité et Horizon. Le programme extra-mural, en consultation avec des médecins, se chargera de recommander les futurs résidents à l’hospice.

Le gouvernement provincial s’engage à verser jusqu’à 215 000 dollars par an, pendant deux ans, pour assurer le soutien clinique, a déclaré le ministre Daniel Allain, en conférence de presse ce matin.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, était également présente sur les lieux. C’est une vraie preuve d’engagement de la part de toute la communauté et de tous les bénévoles et commanditaires , reconnaît-elle.

Un message sur l’inclusion

Il n’y avait pas que des personnalités politiques lors de la cérémonie. L’aîné et gardien de connaissances et de la sagesse de la Première Nation Mi’kmaq d’Elsipogtog, Noel Milliea, était également de la partie.

Noel Milliea a tenu un discours sur l'inclusion lors de l'ouverture officielle de la Maison Albert. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Sans notes, les yeux rivés sur une foule debout à l’extérieur, il a tenu un discours en anglais sur l’inclusion et la réconciliation. À un certain moment, nous devons commencer à reconstruire une relation perdue et brisée , a-t-il déclaré de prime abord.

C’est une bonne place ici pour commencer. Imaginez, la fin de vie étant notre point de départ. Une citation de :Noel Milliea, aîné de la Première Nation Mi'kmaq d'Elsipogtog