Disparition d'un cycliste à St-Raymond : la SQ cesse ses recherches sur le terrain

La Sûreté du Québec a cessé jeudi matin ses recherches sur le terrain pour retrouver un cycliste qui manque à l'appel depuis samedi. Toutefois, elle demande l'aide des personnes qui fréquentent la Vallée Bras-du-Nord et de ses environs de porter attention à tout indice susceptible de mener à sa découverte.

Pavel Brezezinski, 30 ans, de Laval, reste introuvable. L'homme avait été aperçu pour la dernière fois vers 13 h30, alors qu’il circulait à vélo dans le secteur du sentier de la boucle de la Hauteur, dans la Vallée Bras-du-Nord, près de Saint-Raymond.

Au moment de sa disparition, il portait alors un short de sport noir barré d'une ligne blanche et un chandail de vélo, également de couleur noire.

Un morceau de vêtement trouvé lundi dans le secteur ratissé laisse à penser qu'il pourrait appartenir à M. Brezezinski.

Recherches intensives

Dès lundi matin, la SQSûreté du Québec avait mis en place un important dispositif de recherche comprenant un poste de commandement à l'accueil du centre de plein air. Des policiers assistés de bénévoles spécialisés en recherche en forêt ainsi qu'une équipe équestre, des maîtres-chiens, hélicoptères et drones ont été notamment déployés dans le secteur afin de trouver d'autres indices.

De plus des bénévoles dont ceux de l’Association québécoise de recherche et sauvetage et les employés de la Vallée Bras-du-Nord ont ratissé la zone dans les derniers jours.

L'enquête se poursuit

La SQSûreté du Québec demande à toute personne qui fréquente le secteur de garder l'œil ouvert pour trouver des indices pouvant guider les enquêteurs vers la personne recherchée.

Quiconque ayant de l'information en lien avec cette disparition peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou appeler le 911.