23 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale jeudi la découverte de 23 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et précise que 19 de ces personnes n’étaient pas « pleinement vaccinées » lorsqu’elles ont contracté la maladie.

Le fait que 19 de ces 23 personnes ne soient pas pleinement vaccinées démontre encore à quel point il est important que les gens reçoivent leurs deux doses dans le but de se protéger et de protéger leur famille et les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les enfants âgés de moins de 12 ans , a déclaré dans un communiqué la docteure Cristin Muecke, médecin hygiéniste en chef adjointe du Nouveau-Brunswick.

Seize des nouveaux cas ont été dépistés dans la région de Moncton, quatre dans la région de Miramichi et trois dans celle de Saint-Jean.

Il existe 132 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique du Nouveau-Brunswick. Une seule de ces personnes était hospitalisée jeudi.

À ce jour, 72 % des habitants du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19. Environ 83 % des habitants ont reçu au moins une dose.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, où l’on signale jeudi huit nouvelles infections, il y a 32 cas actifs de COVID-19 qui sont connus. Une personne ayant contracté le virus se trouve à l’hôpital aux soins intensifs.

Près de 69 % des Néo-Écossais admissibles au vaccin contre la COVID-19 en ont reçu deux doses, et 77 % ont au moins reçu leur première dose.

Île-du-Prince-Édouard

Il y a toujours huit cas actifs à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune de ces personnes n’est hospitalisée.

Chez les 12 ans et plus, neuf personnes sur dix ont reçu au moins une dose du vaccin, et 75 % sont adéquatement vaccinées.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dénombre 12 cas actifs, mais aucune hospitalisation.

Les plus récentes données partagées par la province indiquent que 70 % des personnes admissibles ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 85 % ont obtenu leur première dose.