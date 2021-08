Une synagogue de Toronto vandalisée avec des graffitis antisémites

Selon la police, un homme a peint à la bombe une croix gammée et d'autres graffitis sur la synagogue Beth Sholom, à l'angle des rues Eglinton et Winnett.

Le suspect mesure 1,73 m (5 pieds 8 pouces), est de taille fine et porte un jean bleu, un t-shirt foncé, une casquette de baseball, des chaussures de course noires et un sac à dos noir, dit la police.

La police de Toronto a tiré cette image des vidéos de surveillance de la synagogue. Elle présume que cette personne a peint le graffiti. Photo : Service de police de la Ville de Toronto

L'organisme Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies a déclaré dans un communiqué de presse qu'il y a eu une vague de vandalisme antisémite dans le Grand Toronto au cours des dernières 24 heures. Des graffitis antisémites ont également été trouvés sur une école et sur un panneau du centre-ville de Toronto.

Il est extrêmement inquiétant de voir une telle haine anti-juive se répandre dans la région du Grand Toronto , a écrit le président et directeur général du groupe, Michael Levitt, dans le communiqué.

L'incident survient également après que des croix gammées furent apparues sur les panneaux électoraux de deux candidats libéraux juifs à Montréal plus tôt cette semaine.