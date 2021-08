COVID-19 : des parents s’organisent pour une rentrée sécuritaire partout au pays

Ces parents se sont rassemblés dans des communautés Facebook afin de coordonner leurs efforts partout au pays.

À Winnipeg, des parents demandent au gouvernement d'exiger des tests rapides réguliers pour les élèves et le personnel.

De nombreux parents se sont mobilisés à Vancouver pour que le masque soit obligatoire dans les écoles primaires et secondaires.

À Toronto, une mère plaide en faveur d'un soutien pour les enfants et les enseignants aux prises avec l'apprentissage en ligne.

Du côté de Newmarket, en Ontario, Shameela Shakeel fait pression pour que soient mises en place une meilleure ventilation, des classes plus petites et la vaccination obligatoire pour le personnel éducatif afin de protéger les enfants de moins de 12 ans qui sont non vaccinés.

Shameel Shakeel s'implique pour une rentrée sûre à Newmarket, en Ontario. Photo : CBC / Evan Mitsui

Nous faisons toujours pression pour les mêmes choses que l'année dernière , affirme Mme Shakeel, mère de quatre enfants, qui est coprésidente de la coalition parents-enseignants York Communities for Public Education.

Les choses qui, espérons-le, vont faire la différence , croit-elle.

En juillet 2021, Statistique Canada a publié un rapport concluant selon lequel près de 75 % des parents étaient extrêmement préoccupés à l'idée de jongler avec le travail, la garde des enfants et la scolarité de leurs enfants pendant la pandémie.

Plus de 4000 membres qui s’organisent

Lorsque la pandémie a frappé et que les familles se sont mises à chercher des informations sur les fermetures d'écoles, l'apprentissage virtuel et les politiques éducatives de l'ère COVID-19, Mme Shakeel a commencé à recevoir des messages d'autres parents inquiets pour leurs enfants.

Je recevais beaucoup de messages privés et d'appels téléphoniques, c'est alors que j'ai décidé de créer un groupe sur Facebook [...]. Cela a vraiment aidé à connecter d'autres parents et éducateurs , indique-t-elle.

Le groupe que Mme Shakeel a créé l'été dernier, appelé Families and Educators for Safe Schools in York Region, compte maintenant plus de 4100 membres.

Certains parents de ces groupes ont lancé des pétitions ou formé d’autres rassemblements pour leurs revendications, tandis que certains font campagne en solo.

Des revendications accaparantes

Kyenta Martins est cofondatrice des organisationsSafe School Coalition et Option 4 Families of Vancouver, toutes deux basées en Colombie-Britannique.

Mme Martins, qui a choisi de mettre ses enfants à l'école à distance l'année dernière parce qu'elle risque de souffrir de complications de santé en cas d'infection, a déclaré qu'elle ne s'était jamais considérée comme une militante pour l'éducation avant que la COVID-19 ne frappe.

Les parents de Vancouver ont organisé un rassemblement au Musée des beaux-arts de Vancouver samedi. Photo : CBC

Aujourd'hui, elle anime des discussions en ligne, répond aux demandes des médias et suit les réunions de la commission scolaire, tout en s’occupant de ses enfants et de son travail.

Je travaille à temps partiel, et pour l'instant, mon militantisme est un autre travail pour moi, je dirais presque que c'est un travail à plein temps .

Si l'on ajoute leur militantisme à une liste déjà exhaustive de responsabilités, d'autres parents partagent le même sentiment que Mme Martins.

C'est devenu un second travail pour moi de défendre les intérêts de mon fils , affirme Emily Feairs, de Toronto, dont le fils a souffert d'anxiété en raison des classes virtuelles.

Mme Feairs explique que les efforts pour entrer en contact avec d'autres parents ont été difficiles, sans les occasions habituelles de rassemblement communautaire. Elle ajoute s'être retrouvée seule à gérer les discussions avec les commissions scolaires pour ses revendications.

Une campagne de lettres au Manitoba

Krystal Payne est l'une des membres fondatrices du groupe Safe September MB, qui a récemment écrit deux lettres au gouvernement provincial du Manitoba et à la commission scolaire de Winnipeg.

Ils demandent une éducation sécuritaire et accessible aux élèves de la maternelle à la 12e année en septembre 2021 .

Mme Payne affirme que certains parents commencent par contre à s'épuiser de leur lutte.

Elle fait remarquer que l'année dernière, l'une des lettres de l'organisation a rapidement recueilli près de 18 000 signatures, et bien que leur élan initial ait ralenti, le groupe bénéficie toujours du soutien des parents.

Cette année, les gens sont juste vraiment fatigués, et ils veulent revenir à la normale , croit-elle.

De parents à militants

En période de crise du système éducatif, la pression pour le changement est plus forte, affirme Annie Kidder, fondatrice du groupe de recherche People for Education.

Il y a définitivement une tendance à l'augmentation du militantisme dans l'éducation lorsqu'il y a une crise concrète ou une question concrète sur laquelle les gens ont des opinions fortes , affirme Mme Kidder.

Selon elle, il est important que les gens s'engagent et s'impliquent activement dans les écoles, même s'ils ne sont pas des militants.

Elle affirme que l’effet de la pandémie sur les écoles et les signes avant-coureurs de la quatrième vague menée par les variants n'a pas laissé d'autre choix aux parents que de prendre des mesures sérieuses.

Je pense que cela a radicalisé beaucoup de parents , affirme Mme Feairs.

D'après les informations de Jenna Benchetrit de CBC