Éric Barnabé, candidat du Parti populaire dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

M. Barnabé a aussi été candidat du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de René-Lévesque, sur la Côte-Nord, lors des élections provinciales de 2018, et en 2019, lors d'élections partielles tenues dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

Il a aussi milité, dans le passé, à l'Action démocratique du Québec (ADQ) et pour le Parti conservateur du Canada (PCC).

Éric Barnabé avoue qu'il ne réside pas dans la circonscription, mais qu'il habite plutôt à Québec.

Il précise toutefois qu'il a un attachement émotionnel à la région puisqu'il passait ses étés d'enfance à Rimouski, avec son père, et puisque son grand-père est natif de Saint-Ulric. S'il est élu, il compte déménager dans la circonscription.

[Je me représente dans la circonscription] parce que je connais les dossiers. Je connais le monde. J'ai des contacts. C'est plus facile pour moi de me présenter là. Puis aussi, j'aime la place! Je ne suis pas un gars de grande ville , poursuit-il.

M. Barnabé indique qu'il a 60 ans et qu'il n'a pas d'enfant. Avant d'être à la retraite, il était travailleur autonome.

Le candidat soutient que sa priorité est la lutte à l'exode des jeunes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent vers les grands centres.

Il dit avoir été marqué par certaines municipalités plus dévitalisées de la région lors de ses derniers passages dans le secteur.

J'ai vu des villages fantômes où la moitié des maisons sont habitées pendant le temps des Fêtes ou les vacances parce que les gens sont partis en ville. J'ai vu les églises fermées, les dépanneurs fermés, les bureaux de poste où il ne reste qu'une petite boîte à malle devant. J'ai vu l'état des régions , explique-t-il.

Il y a un problème. Quelle est la solution? Étirer la saison touristique? Et pourquoi il n'y a pas plus de touristes en hiver en Gaspésie? Ce sont de beaux endroits pour faire de la motoneige. Il va falloir développer. Une citation de :Éric Barnabé, candidat du Parti populaire du Canada dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

Pour attirer et retenir des jeunes en région, il propose aussi de donner une seconde vocation aux usines de transformation de fruits de mer et de poissons pour attirer plus de travailleurs qui resteraient à l'année.

Le candidat soutient que ces usines pourraient aussi transformer le porc ou le bœuf et qu' il y a de la place en masse pour élever des porcs et des bœufs en Gaspésie.

Un candidat pour la liberté de choix

Éric Barnabé rappelle que le PPCParti populaire du Canada souhaite offrir le plus de liberté d'action possible aux citoyens.

Le but, c'est que vous preniez vos décisions vous-mêmes. C'est à vous à prendre vos décisions pour vous. Une citation de :Éric Barnabé

Par exemple, il indique qu'il est contre ceux qui vont imposer leur opinion contre le masque autant que ceux qui veulent imposer de porter le masque. Si tu veux porter le masque, porte-le, mais impose-le pas aux autres.

Éric Barnabé se dissocie complètement des personnes qui manifestent pour ou contre le masque. Je n'ai jamais participé à des affaires de même parce que ça ne m'intéresse pas , dit-il.

Il ajoute, par ailleurs, qu'il n'est pas vacciné, mais qu'il a eu la COVID-19 en mars 2020. M. Barnabé affirme aussi qu'il applique les règles sanitaires, comme le port du masque et le lavage des mains dans les lieux publics, pour éviter de contaminer les autres.

Éric Barnabé ajoute qu'il exprime régulièrement des opinions qu'il juge différentes et que certaines d'entre elles choquent, notamment sur les réseaux sociaux.

Il y en a sur Twitter qui se payent mon cas parce que, quand on ne pense pas comme tous les autres, il y en a qui n'aime pas ça. Moi, je suis pour la démocratie et le droit de dire ce que vous avez à dire. Une citation de :Éric Barnabé

Je suis un électron libre. J'ai le droit. J'ai mes opinions. Prenez vos décisions! Comme sur l'avortement. Pourquoi vous me posez la question? Posez la question à la mère! [...] Je suis pour la liberté, [pour] faire notre choix , poursuit-il.

Éric Barnabé explique qu'il a dû supprimer certains de ses tweets où il faisait de l'ironie puisque ça dérapait trop et puisqu'il recevait des insultes personnelles.

Par exemple, dans ce tweet qu'il a supprimé après que la capture d'écran ait été prise par Radio-Canada, Éric Barnabé indique que, selon lui, il est facile de trafiquer les codes QR associés au passeport vaccinal au Québec.

L'un des tweets publiés par Éric Barnabé le 10 août dernier. M. Barnabé a supprimé ce tweet après que la capture d'écran ait été prise. Photo : Capture d'écran du compte Twitter d'Éric Barnabé

Par contre, il assure qu'il ne souhaitait pas inciter les gens à la fraude par ce tweet, mais simplement dénoncer la facilité de le faire. Je me voyais plus comme un sonneur d'alarme. Il y en a qui vont le trafiquer, le code , poursuit-il.

Éric Barnabé reconnaît enfin que, comme son chef, il tient à ne pas déroger de ses opinions pour remporter des votes.

En 2019, Éric Barnabé a obtenu 210 voix dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia.

Pour cette élection, il se mesure à la députée bloquiste sortante Kristina Michaud, à la candidate néo-démocrate Christel Marchand et au candidat du Parti libéral du Canada, Louis Éric Savoie.