Un projet de loi pour un tribunal spécialisé en violence sexuelle dès l’automne

Québec franchit un pas de plus vers la création d’un tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, compte déposer un projet de loi dès cet automne pour lancer une série de projets pilotes en la matière.

Le ministre, sans admettre d’emblée l'existence de lacunes dans les dossiers judiciaires d’agressions sexuelles et de violence conjugale, a néanmoins reconnu qu’ il faut s’assurer que les Québécois et Québécoises aient confiance dans le système de justice , lors d’une entrevue à Tout un matin, jeudi.

Dans les dossiers d’agressions sexuelles et de violence conjugale, seule une minorité de victimes décide de porter plainte.

Il faut faire en sorte que le système de justice ne constitue pas une épreuve à la personne victime. Une citation de :Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

Maintes fois réclamé, le tribunal spécialisé serait d’abord implanté sous forme de projet pilote dans différentes régions du Québec. C’est là une recommandation du groupe de travail sur la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale qui a publié, jeudi, son rapport sur lequel il travaillait depuis février.

La députée péquiste Véronique Hivon, qui salue cette nouvelle étape, espère qu’un tribunal spécialisé en bonne et due forme verra rapidement le jour.

On va plaider pour que ça s’applique à la grandeur du Québec et rapidement, parce que des fois, des projets pilotes, ça dure, c’est long, c’est des évaluations qui n’en finissent plus , prévient-elle.

On ne doit pas créer deux catégories de victimes. Toutes les victimes ont droit à une justice adaptée. Une citation de :Véronique Hivon, députée de Joliette

Le ministre de la Justice a la ferme intention de rendre un tel tribunal permanent à l’issue des projets pilotes. Ce qu’il faut faire, par contre, c’est bien faire les choses et y aller progressivement , a-t-il ajouté.

La victime d'abord

Dans son rapport, le groupe de travail propose un modèle où les victimes sont au centre du processus.

Cela implique d’abord de regrouper au même endroit tous les services psychosociaux et légaux dont la victime aurait besoin pour mieux l’accompagner tout au long du processus.

Le principe de poursuite verticale est central aux réformes qui apparaissent dans le rapport. Ce système, qui s’applique déjà dans certains cas, selon le ministre de la Justice, permet à la victime d’être accompagnée par le même procureur du début jusqu'à la fin du processus.

Cela permet au procureur de construire un lien de confiance avec la personne victime et de réduire le nombre d’interlocuteurs dans un même dossier , souligne-t-on dans le rapport d’une cinquantaine de pages.

Le groupe de travail suggère de même l’implantation de meilleures pratiques pour chacun des acteurs judiciaires , en formant le personnel judiciaire sur les ramifications des crimes sexuels ou conjugaux pour les victimes et en ajoutant des procureurs attitrés à ce genre de dossiers.

Véronique Hivon milite depuis plusieurs années pour une réforme de la justice en matière de violence sexuelle (archives). Photo : Radio-Canada

Tous les gens vont être formés et spécialisés, non seulement sur les développements du droit pour être sur la fine pointe, mais aussi – et surtout – sur toute la question de la réalité du traumatisme vécu par les victimes de ces crimes-là qui expliquent, par exemple, des trous de mémoire , souligne Mme Hivon.

Ce n’est pas la même chose d'être victime d’une agression sexuelle que d’être victime d’un vol et d’une fraude. Une citation de :Véronique Hivon, députée de Joliette

Il y a aussi lieu d’adapter les palais de justice eux-mêmes en dédiant des journées, des salles et des rôles spécifiquement aux dossiers d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

On propose également d’offrir des mesures pour limiter les contacts entre la plaignante et son agresseur présumé, telles que des espaces d’attente séparés ou la possibilité de témoigner par visioconférence.