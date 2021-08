COVID-19 : 11 nouveaux cas en Outaouais, 19 à Ottawa et 3 dans l'est ontarien

Pour la deuxième journée consécutive, Ottawa enregistre 19 nouveaux cas de COVID-19. De son côté, l'Outaouais en ajoute 11 à son bilan, jeudi, et l'est ontarien, trois.

En Outaouais, 11 nouvelles infections ont été répertoriées, mais le nombre de décès reste inchangé.

Depuis le 2 juillet, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique que 215 décès liés à la COVID-19 ont endeuillé la région depuis le début de la pandémie.

Un total de 12 714 personnes ont été testées positives à la COVID-19 depuis son apparition dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais affiche 60 cas toujours actifs au sein de la population, mais ne rapporte aucune hospitalisation liée à la pandémie.

Le vaccibus continue sa tournée dans la région. Il sera présent dans le stationnement des Promenades Gatineau, près de la foire alimentaire, le samedi 21 août, entre 9 h et 17 h.

Deux sorties sont également prévues, la semaine prochaine, sur les campus du Cégep de l’Outaouais. Le mardi 24 août, les étudiants qui ont des cours au campus Félix-Leclerc pourront se faire vacciner près de la porte 7.

Le lendemain, le vaccibus sera au Campus Gabrielle-Roy entre 9 h et 16 h, près de la porte 26, pour offrir le vaccin à ceux qui le voudront. Des doses de Pfizer et Moderna seront disponibles, indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Au Québec, les cas sont à la hausse, avec 436 infections qui s’ajoutent au bilan. La santé publique rapporte 91 hospitalisations, une augmentation de trois par rapport à la veille. Aucun décès n’a été constaté.

19 nouveaux cas à Ottawa

Selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), 19 infections ont été ajoutées au bilan, qui s'élève désormais à 28 049 cas.

Selon la médecin chef en santé publique de SPOSanté publique Ottawa , la Dre Vera Etches, le variant Delta progresse dans la région ces dernières semaines.

Aucun nouveau décès n’a été constaté à partir du 16 juillet. Depuis le début de la pandémie, 593 Ottaviens ont perdu la vie.

Trois personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19 et l’une d’entre elles se trouve aux soins intensifs. Il reste 128 cas actifs au sein de la population d'Ottawa, une augmentation d'un cas par rapport à mercredi.

Trois nouveaux cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, trois nouveaux cas sont rapportés, jeudi. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) indique que, depuis le début de la pandémie, 4791 malades de la COVID-19 ont été répertoriés.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario compte 17 cas actifs sur son territoire.

Une personne se trouve aux soins intensifs, actuellement, mais le bilan des décès reste stable, avec 112 victimes de la pandémie.

Une éclosion est toujours en cours dans un service de garde d'enfants.

Au niveau de la province, l’Ontario dépasse la barre des 500 nouvelles infections quotidiennes avec 531 cas, ce jeudi. Selon la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, 456 de ces personnes qui ont contracté le virus ne sont pas adéquatement vaccinées. On compte également 17 décès supplémentaires, mais 15 d’entre eux sont survenus il y a plus de deux mois.