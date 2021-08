Sylvain Cossette part en tournée avec un nouveau spectacle

Il y jouera une sélection de succès internationaux des années 1970 et 1980, comme pour ses spectacles précédents 70s et 80s, en plus de chansons du répertoire des Beatles et d’autres choix parmi ses morceaux préférés.

Durant la pandémie, j’ai fait de petites apparitions, mais je n’ai offert aucun spectacle intégral en formule virtuelle, a déclaré Sylvain Cossette par voie de communiqué. Je voulais vraiment retrouver le public en formule live et vivre à nouveau une expérience réelle.

Plus de 40 représentations doivent être données en salle devant public, de Gatineau à Rimouski, à partir du 30 décembre 2021.

Le gouvernement du Québec doit annoncer la semaine prochaine les modalités d’application de son passeport vaccinal, qui doit entrer en vigueur le 1er septembre et devrait avoir des effets sur l’accès aux salles de spectacle.