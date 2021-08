Le variant Delta progresse dans la capitale fédérale à l'approche de la rentrée scolaire

Des personnes qui étaient positives à la COVID-19 au cours du dernier mois, 60 % étaient atteintes du variant Delta.

La semaine dernière, 90 % des cas variants détectés dans la capitale fédérale provenaient du Delta.

SPOSanté publique Ottawa dit observer une augmentation des cas dans tous les groupes d’âge, mais particulièrement chez les plus jeunes et les non-vaccinés.

Mais si le nombre de cas actifs dépasse les 100, SPOSanté publique Ottawa s’est voulue rassurante en mentionnant un taux d’hospitalisation bas et un nombre d’éclosions limité à l’heure actuelle.

La santé publique souhaite vacciner 90 % de la population éligible et soutient que le risque d’être infecté par la maladie est 20 fois plus important pour les personnes non vaccinées.

Depuis mercredi, les jeunes nés en 2009 ou avant peuvent désormais se faire vacciner contre la COVID-19, partout en Ontario.

SPO Santé publique Ottawa se prépare à la rentrée scolaire

Pour la première fois depuis le mois d’avril, des élèves de deux écoles élémentaires catholiques d’Ottawa, qui suivent un calendrier scolaire équilibré, étaient de retour en classe en présentiel, mardi.

J’ai entendu que le processus en place était efficace le 1er jour , a souligné la Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique de SPOSanté publique Ottawa , en point de presse, jeudi. La population a appris les actions, les comportements qui protègent contre la transmission de la COVID-19. C’était vraiment une atmosphère différente en comparaison à l’automne dernier.

SPOSanté publique Ottawa se prépare maintenant à une rentrée générale dans deux semaines. L’objectif de Santé publique Ottawa sera de continuer de soutenir les écoles pour qu’elles restent ouvertes et aussi sûres que possible , a mentionné la Dre Etches.

Cette dernière a précisé travailler avec les écoles dans les secteurs où le taux de vaccination est moins élevé afin de diriger les gens vers les centres de vaccination près de chez eux.

La priorité maintenant, c’est pour les quartiers avec les taux de vaccination plus bas et d’utiliser la communauté scolaire de communiquer les options et les opportunités d’être vacciné dans un centre , a expliqué la Dre Etches. Si on trouve des écoles où le taux de vaccination est moins [haut] ou on n’a pas la capacité d’aller au centre dans leur quartier, on a la possibilité d’utiliser une clinique mobile dans les écoles.

Le déploiement de ces cliniques de vaccination dans les écoles n’est pas envisagé dans l’immédiat, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement de l’Ontario avait annoncé, lundi, être en discussion avec les bureaux de santé publique et les conseils scolaires pour mettre en place des centres de vaccination en milieu scolaire ou à proximité des écoles.

Avec les informations d’Antoine Trépanier