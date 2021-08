Des visages familiers en course pour le siège de Windsor-Ouest

Les électeurs de Windsor-Ouest retrouveront deux adversaires des dernières élections fédérales de 2019 sur leur bulletin de vote de cette année. Sandra Pupatello et Brian Masse convoitent le même siège.

Arrivé en tête au nombre de votes la dernière fois, Brian Masse, du NPDNouveau Parti démocratique , a été réélu contre l’opposante libérale Sandra Pupatello par une marge d’environ 2000 voix. Les deux candidats reviennent en compétition deux ans après.

Ils seront rejoints par un nouveau visage en politique, Anthony Orlando, qui se présente sous la bannière conservatrice. Il n’y a actuellement aucun candidat du Parti vert dans cette circonscription.

M. Masse, en poste depuis 2002, s’est félicité du travail abattu à la Chambre des communes. Il a évoqué, entre autres, la Loi sur le pari sportif sécuritaire et réglementé et d’autres priorités telles que la hausse du financement de la fabrication d'automobiles vertes, le logement et la protection d’Ojibway Shores pour en faire un parc urbain national.

Il juge égoïste le fait que Justin Trudeau ait déclenché des élections à ce stade de la pandémie.

Nous aurions dû nous concentrer sur la protection des gens et leur fournir le soutien dont ils ont besoin, comme les soins de santé de longue durée, l’assurance-médicaments et d’autres choses du genre , a-t-il expliqué.

Carte de la circonscription électorale de Windsor-Ouest Photo : Élections Canada

Malgré sa défaite en 2019 face à M. Masse, Mme Pupatello, ancienne ministre provinciale responsable de l’Éducation et du Commerce demande aux électeurs de tenir compte de son expérience au sein du gouvernement provincial.

Venez voter cette fois, votez libéral, envoyez-moi à Ottawa pour que je puisse prouver que tout ce que j’ai fait pour les gens en tant que leur députée pendant toutes ces années, le nombre d’investissements que nous avons apportés dans cette région, cela peut se reproduire.

Le candidat conservateur actuel, Anthony Orlando, est un directeur de magasin LCBOLiquor Control Board of Ontario qui ne s’est jamais présenté aux élections. Il estime que ce sera une montée en flèche pour son parti.

Nous avons besoin de toutes les personnes à l’esprit conservateur, de tous ceux qui veulent du changement, de tous ceux qui veulent voir une différence dans leur vie, celle de leurs enfants et leur avenir, nous avons besoin qu’ils se rendent aux urnes , a-t-il déclaré.

À Windsor-Tecumseh, Cheryl Hardcastle, du NPD, tente de récupérer le siège perdu en 2019 face au candidat libéral sortant Irek Kusmierczyk.

À Essex, le conservateur sortant Chris Lewis et la députée néo-démocrate qu’il a battue en 2019, Tracey Ramsey, se représentent tous deux.