Québec et Lévis n’imposeront pas la vaccination à leurs employés

Les Villes de Québec et Lévis n’obligeront pas leurs fonctionnaires à se faire vacciner contre la COVID-19 tant et aussi longtemps que cette mesure ne fera pas l’objet d’une recommandation de la part des autorités sanitaires.

Les deux municipalités n’emboîteront donc pas le pas, du moins à court terme, à Ottawa et Toronto, qui souhaitent imposer la vaccination à leurs employés. Elles vont continuer à suivre les règles de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec et de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui s’appliquent pour les mesures sanitaires en milieu de travail.

La Ville de Québec a réitéré jeudi qu’elle considère que la vaccination appartient à chaque individu . L’attaché de presse du maire Labeaume, François Moisan, a rappelé que la Municipalité avait fait une importante campagne de promotion interne pour inciter ses employés à se faire vacciner.

Toutefois, la Ville suivra avec attention la Commission parlementaire à venir sur la vaccination des employés du secteur de la santé au gouvernement du Québec, et les recommandations adoptées qui pourraient avoir un impact sur le secteur public en général , a précisé M. Moisan dans un courriel à Radio-Canada.

Le maire de Toronto, John Tory, a annoncé jeudi son intention d'imposer la vaccination aux fonctionnaires municipaux. Photo : CBC

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, affirme être un pro-vaccin . Le candidat à la mairie se demande cependant s’il est possible, juridiquement, d’obliger les fonctionnaires municipaux à se faire vacciner.

Montrer l’exemple

De son côté, le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, qui brigue également la mairie, invite l’administration Labeaume à imposer la vaccination à tous ses employés, et ce, dès maintenant. Il dit que la Ville doit montrer l’exemple afin de contrer le variant Delta, qui se propage aussi vite que la varicelle .

À Lévis, l’imposition de la vaccination ne figure pas dans les plans du maire Gilles Lehouillier. Il rappelle que les municipalités ne détiennent pas ce pouvoir.

À l’instar de la Ville de Québec, Lévis continuera d’appliquer les règles sanitaires en milieu de travail fixées par l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec et la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et Marie Maude Pontbriand

