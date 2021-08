L’opposition libérale exhorte Québec à en faire plus pour venir en aide à Haïti

Unissant leur voix à celle de la cellule de crise de la communauté haïtienne, les députés du PLQ demandent à Québec d’accélérer le programme de réunification familiale et la régularisation des immigrants haïtiens à statut précaire à la suite du tremblement de terre qui a fait des milliers de morts, de blessés et de sans-abri le 14 août dernier en Haïti.

Selon les députés du Parti libéral du Québec Frantz Benjamin (Viau), Nicole Ménard (Laporte) et Saul Polo (Laval-des-Rapides), qui rencontraient les médias jeudi matin, Haïti traverse en ce moment un drame épouvantable à la suite du tremblement de terre qui a ravagé samedi dernier le sud-ouest d’Haïti, faisant au moins 2000 morts et plus de 12 000 blessés, sans compter les dizaines de milliers d’Haïtiens qui ont tout perdu dans la tragédie.

Je le rappelle avec beaucoup de tendresse, le Québec a toujours été aux côtés du peuple haïtien dans les grands comme dans les jours les moins heureux. Une citation de :Frantz Benjamin, député libéral de Viau

Pour M. Benjamin, le peuple haïtien peut une fois de plus compter sur la solidarité des Québécois qui sont invités à faire des dons notamment à des organismes comme la Croix-Rouge canadienne, mais, ajoute-t-il, nous croyons, au niveau de la cellule de crise, que le gouvernement du Québec a aussi un rôle à jouer dans cet élan de solidarité .

Les députés du PLQ Nicole Ménard (à gauche), Frantz Benjamin (au centre) et Saul Polo (à droite) ont demandé à Québec d'en faire davantage pour venir en aide aux Haïtiens victimes du tremblement de terre de samedi dernier. Photo : Radio-Canada

Pour l’aile parlementaire libérale, l’ampleur de cette tragédie commande beaucoup plus que du soutien financier de la part du gouvernement , qui a selon elle les capacités financières et politiques de le faire.

Les députés du PLQ apportent par conséquent leur appui aux recommandations de la cellule de crise, qui réclame notamment l’accélération du programme de réunification des familles haïtiennes, de régulariser rapidement les immigrants haïtiens à statut précaire et de faciliter le rapatriement des enfants haïtiens en processus d’adoption au Québec.

Ce sont, selon les libéraux, des moyens concrets et efficaces que le gouvernement a le pouvoir de mettre en place .

Aujourd’hui au Québec, il y a des dizaines de familles qui sont en attente depuis deux ou trois ans pour voir la réunification des familles. Et on pense que l’accélération de ces demandes-là viendrait enlever un stress additionnel , explique Frantz Benjamin.

Les membres de la cellule de crise affirment par ailleurs avoir déjà interpellé par écrit les gouvernements du Canada et du Québec pour leur faire part de leurs recommandations.

Nous demandons au gouvernement de démontrer un leadership que le Québec a toujours démontré par le passé. […] Ce leadership, le Québec l’a toujours eu dans ses relations avec Haïti. Une citation de :Saul Polo, député libéral de Laval-des-Rapides

Soutenir ce pays, c’est également aider un pays ami et un membre à part entière de l’Organisation internationale de la francophonie, tout comme le Québec , a renchéri Nicole Ménard.

La communauté haïtienne québécoise se mobilise

Pendant ce temps, l’aide aux milliers de sinistrés haïtiens s’organise au Québec, notamment à Montréal, où des citoyens et des organismes ont mis sur pied des collectes de fonds et de matériel.

C’est le cas de Svens Telemaque, organisateur de la collecte Haïti à Montréal, qui amasse dans une église de la Petite-Bourgogne des tentes et des produits d’hygiène personnelle qui doivent être envoyés aux sinistrés qui ont tout perdu dans la catastrophe, y compris leur maison.

Svens Telemaque a lancé une collecte de tentes et de produits d'hygiène personnelle dans une église de la Petite-Bourgogne, à Montréal. Photo : Radio-Canada

Interrogé sur les ondes d’ICI RDI, M. Telemaque a expliqué qu’il ne demande pas d’argent ni de vêtements, mais des tentes et produits d’hygiène personnelle pour constituer des trousses qui seront distribuées sur place aux sinistrés.

Comme on le voit aux nouvelles, les gens n’ont pas de maison. Il y a la pluie, ils n’ont pas de vie privée, rappelle M. Telemaque. On veut s’assurer que les gens aient une place pour dormir et se réfugier en famille.

Deuxièmement, a-t-il poursuivi, les produits d’hygiène sont vraiment importants dans une telle situation et aussi médicaux pour ceux qui ont des blessures. Les centres hospitaliers et les cliniques ont besoin de plus d’appui.

Ces dons seront recueillis jusqu’à mardi prochain avant d’être envoyés par bateau à Port-au-Prince.