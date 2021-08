Une preuve de vaccination pour assister aux spectacles au restaurant Amigos Cantina

À compter du mois de septembre, le restaurant et salle de spectacles Amigos Cantina de Saskatoon exigera une preuve vaccinale aux clients qui assisteront à un spectacle à l'intérieur de son établissement.

La direction du restaurant en a fait l’annonce mardi sur les médias sociaux.

Nous ne voulons certainement pas être liés à une quelconque propagation. Nous faisons simplement notre part, déclare le propriétaire du restaurant Jim Clarke. Malheureusement, il semble que les personnes non vaccinées sont le plus infectées, alors nous voulons assurer la sécurité de tous du mieux que nous pouvons.

Cette décision s’est prise de concert avec les artistes qui souhaitent se produire sur la scène.

Je crois vraiment que c'est un acte de bonté et de respect, dit l’artiste Megan Nash. Les musiciens méritent d'avoir un lieu de travail et nous méritons aussi d'avoir un lieu de travail plus sûr, comme tout le monde.

Dès leur arrivée, les spectateurs devront montrer leur preuve vaccinale avant d’accéder à la salle. La direction permettra également un remboursement pour les gens qui ne peuvent pas assister aux spectacles. Ils devront communiquer avec le restaurant au moins 48 heures avant la représentation pour l’obtenir.

Les gens du secteur veulent assurer la sécurité des autres. Personne ne veut envoyer d'alertes de COVID-19 après un événement. En tant qu'artiste, je me sentirais mal si quelqu'un tombait malade à l'un de mes spectacles , indique Megan Nash.

La preuve vaccinale deviendra la norme

Le promoteur de spectacles au restaurant Amigos Cantina, Brant Palko, mentionne que cette décision deviendra la norme dans l’industrie .

La plupart des artistes et des agents reconnaissent que, si nous voulons un retour des concerts devant des spectateurs, c'est ainsi que les choses doivent se passer.

La question de la politique de vaccination au restaurant et à la salle de spectacles a été au cœur des discussions avec des artistes, explique Brant Palko.

Le président de l'Association des hôteliers de la Saskatchewan, Jim Bence, affirme que les preuves vaccinales dans les restaurants et bars sont demandées par les propriétaires.

Je pense que les gens sont vraiment frustrés et ils veulent vraiment faire ce qu'ils peuvent pour assurer leur sécurité et celle de leur communauté.

Sondage de la Chambre de commerce de la Saskatchewan

Une étude de la Chambre de commerce de la Saskatchewan réalisée du 12 au 13 septembre auprès de 369 répondants montre que le milieu des affaires est en faveur d’une preuve vaccinale.

Selon l’enquête, 43 % des répondants souhaitent qu'elle soit obligatoire pour accéder aux entreprises et lieux publics. Onze pour cent sont d'accord avec la preuve vaccinale, mais ajoute qu'elle devrait être montrée sur une base volontaire, alors que 41 % des membres sondés sont contre la preuve vaccinale obligatoire.

La question suivante a été posée dans le cadre du sondage : Que ferez-vous si une quatrième vague de la COVID-19 frappe la province et que le gouvernement impose un confinement ou de nouvelles mesures sanitaires?

Vingt-six pour cent des sondés demanderont une preuve vaccinale tandis que 26 % réduiront leur nombre de clients ou d'employés, 25 % des répondants ne feront rien et 4 % fermeront temporairement leur entreprise.

Avec les informations de Jessie Anton