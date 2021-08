Incendies de forêt : la plupart des restrictions levées vendredi au Manitoba

La plupart des restrictions mises en place à cause des incendies de forêt au Manitoba seront levées vendredi.

Les interdictions de faire des feux ou de voyager dans certains secteurs de la province prendront fin à 8 heures, a indiqué la province dans un communiqué.

Le Manitoba s’attend à de la pluie au cours des prochains jours, ce qui devrait permettre de réduire le risque de feux de forêt. Environnement Canada prévoit qu'il y aura des averses vendredi et de la pluie un peu plus soutenue samedi et dimanche.

Réouverture des sentiers

Tous les sentiers dans les parcs provinciaux seront à nouveau accessibles. Les feux de camp seront permis, mais uniquement dans des espaces prévus à cet effet.

Les feux d’artifice ainsi que les lanternes chinoises ne peuvent toujours pas être utilisés dans les parcs. De plus, aucun nouveau permis pour faire des feux ne sera donné par le Manitoba dans certaines zones.

Plusieurs municipalités ont, par exemple, mis en place leurs propres restrictions. Celles-ci ont préséance sur les règles provinciales. Une carte des restrictions locales est accessible sur le site de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Des restrictions restent en place dans certains secteurs

Les interdictions actuellement en place dans la zone 4 ne seront cependant pas éliminées vendredi matin. Cette zone englobe une large partie au nord de la rivière Wanipigow, à l’est du lac Winnipeg, jusqu’à la frontière avec l’Ontario, ainsi que tout le parc provincial Atikaki.

Tous les permis pour faire des feux sont annulés, les séjours en véhicule motorisé dans les zones reculées sont interdits, et le camping est seulement possible là où il y a des installations.

Il est tout de même possible de faire des feux de 20 h à 8 h.

En date de mardi, 124 feux étaient toujours actifs au Manitoba.