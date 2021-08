La renaissance du Centre des loisirs de Paquetville

Il y a cinq ans, le gérant André Pinet et son équipe ont pris les choses en main

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  André Pinet est le gérant du Centre des loisirs de Paquetville Photo : Radio-Canada / René Landry

C'était une question de temps , se souvient André Pinet. Le centre avait été mis en vente. L'électricité et le téléphone étaient à la veille d'être coupés. On était submergés de dettes. Aujourd'hui, on n'a plus de dette. Il y a juste les comptes courants à payer. »

C'est un succès. Une citation de :André Pinet, gérant du Centre des loisirs de Paquetville

L'asphaltage d'un immense stationnement

Des travaux d'asphaltage du stationnement du centre des loisirs sont en cours. Il s'agit sans doute d'un des plus grands stationnements dans le coin de Paquetville. Ces travaux vont coûter environ 175 000 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le très grand stationnement du Centre des loisirs de Paquetville Photo : Radio-Canada / René Landry

On est en train de faire asphalter parce que c'était rendu vraiment dangereux pour les piétons , explique le gérant. Il y avait des crevasses partout.

Ce terrain, qui en a vu de toutes les couleurs, n'avait pas été asphalté à nouveau depuis très, très longtemps , assure André Pinet.

Le Centre de loisirs a fait les beaux jours de Paquetville depuis le début des années 70. Des tournois de quilles et de fléchettes, des bingos, des mariages, des soirées de danse et quelques bagarres épiques ont marqué son histoire.

Une succession de chasses à l'as de coeur

Mais comment diable une situation financière aussi précaire a-t-elle pu se métamorphoser en succès?

La réponse : une succession de chasses à l'as de coeur, ce tirage de cartes populaire qui suscite encore de l'engouement. Les profits tirés de cette activité servent notamment à donner une nouvelle vie au centre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des travailleurs s'activent sous le panneau qui annonce la chasse à l'as. Photo : Radio-Canada / René Landry

C'est grâce à la chasse à l'as , affirme simplement le gérant. Huit chasses à l'as ont été organisées au cours des cinq dernières années. Il y en a encore une qui se poursuit ces jours-ci.

La situation a viré sur un dix cennes. Une citation de :André Pinet, gérant du Centre des loisirs de Paquetville

On a nos réguliers , dit-il. Ils viennent acheter des billets et le gros paquet à 20 $. C'est leur façon d'appuyer le Centre des loisirs.

Thermopompes et salle de quilles

Les travaux ne se limitent pas au stationnement. Cinq thermopompes ont été installées sur l'édifice.

On a fait plusieurs changements. Les planchers et les murs ont été refaits. On attend du matériel pour les sièges. La pandémie ne nous a pas arrêtés , souligne André Pinet.

Des traces de beignets

Les responsables et les bénévoles ont ressenti un petit découragement quand ils ont vu des traces de pneus, mardi, sur l'asphalte frais.

Il y a quelqu'un qui est venu faire des spins et des u-turns , raconte le gérant. Ç'a endommagé la première couche d'asphalte. Mais, ça s'est réparé avec la deuxième couche.

Il faut croire que ça leur démangeait trop , dit en riant André Pinet, en parlant des amateurs de crissements de pneus qui n'ont même pas attendu que les travaux d'asphaltage soient exécutés pour réaliser leurs « oeuvres ».

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les travaux en cours au centre des loisirs ne passent pas inaperçus à Paquetville. Photo : Radio-Canada / René Landry

Mais, les responsables du centre des loisirs sont loin de se laisser abattre par de tels gestes.

On a d'autres projets , assure le gérant. L'intérieur de l'édifice devrait être repeint. Si tout va bien, les ligues de quilles devraient reprendre leurs activités vers la fin septembre.

À voir aller les responsables du Centre des loisirs de Paquetville, on pourrait conclure que ce sont eux qui sont « partis sur une spin », comme on dit.