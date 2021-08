Le Bloc relance le dossier des transferts en santé

Lors d’un point de presse à Gatineau, dont l'urgence de l'hôpital a été fermée pendant plusieurs jours cet été, le chef bloquiste a rappelé la demande du Québec et des autres provinces : que la contribution d'Ottawa pour le financement de la santé passe de 22 % à 35 % des dépenses effectuées par les provinces et territoires en la matière, et ce, sans condition.

Cela signifie que la part du gouvernement fédéral passerait de 42 à 70 milliards de dollars – une augmentation de 28 milliards dès cette année.

M. Blanchet a rappelé qu’il a écrit une lettre au président du Conseil de la fédération et premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, pour lui reconfirmer l’appui du Bloc à cette hausse durable et sans condition réclamée par les provinces.

Il demande aux autres chefs de parti de prendre le même engagement.

Pour la population, [les transferts en santé] c’est comme un truc de politiciens, un ostinage entre Parlements. Mais les transferts en santé, c’est pour réduire les listes d'attente dans les chirurgies. C’est le vrai monde. Pour améliorer le traitement, les quarts de travail du personnel infirmier. Pour augmenter le nombre de travailleurs dans les établissements de soins de longue durée , a-t-il dit.

Le déficit budgétaire des provinces en santé s’accroît de façon importante année après année et s’est encore creusé avec la pandémie.

C’est pour avoir un système de santé plus robuste pour faire face à de possibles crises comme celle que l’on traverse présentement. Ou pour faire en sorte que l'urgence de l'hôpital de Gatineau ne soit pas ouverte seulement de 6 h à 8 h après avoir été fermée pendant deux mois , a-t-il illustré.

M. Blanchet a critiqué le plan des conservateurs, qui proposent d’augmenter de 6 % annuellement les transferts en santé, et potentiellement davantage si une croissance économique forte le permet.

Selon lui, Erin O’Toole, le chef conservateur, ne ferait que corriger ce que son prédécesseur, Stephen Harper, avait fait à la fin de son mandat en faisant passer de 6 % à 3 % la hausse des transferts en santé, une formule conservée par le gouvernement Trudeau par la suite.

Ce n’est rien d’autre qu’une promesse électorale. [...] Et ce n’en est pas une très grosse. Passer de 3 à 6 % d’augmentation annuellement ne nous amène pas au résultat souhaité avant extrêmement longtemps. Un très hypothétique gouvernement conservateur ne serait déjà plus là et on ne serait pas rendu au 35 % , a soutenu M. Blanchet.

Concernant le Parti conservateur, il soutient qu’il ne faut pas se laisser berner par leur contrat avec les Québécois présenté mercredi. Ce n’est qu’un mignon slogan , une promesse électorale, soutient-il. D’après lui, il est faux de penser que les valeurs du Parti conservateur correspondent tout à coup à celles du Québec; elles sont bien plus près de celles de l’Alberta, d’après lui.

En matière de transferts en santé, Yves-François Blanchet a aussi critiqué l’approche du Parti libéral.