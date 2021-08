Des écoles de Toronto peu accessibles aux fauteuils roulants

Des données du conseil démontrent que plus de la moitié de ses écoles ne sont pas accessibles.

Au cours des 15 dernières années, Mme Bugelli a travaillé à la fois comme enseignante et comme conseillère en orientation au Malvern Collegiate Institute, dans l'est de Toronto.

En octobre dernier, Mme Bugelli souffrait de ce qu'elle croyait être un mal de dos banal, mais qui ne disparaissait pas.

Des tests ont déterminé qu'elle avait une tumeur cancéreuse à la colonne vertébrale. Elle a suivi une chimiothérapie, mais a finalement dû subir une ablation de la tumeur.

Cette opération a permis de la débarrasser du cancer, mais elle est restée paralysée à partir de la taille et doit se déplacer en fauteuil roulant.

Karyn Bugelli est en réadaptation à l'hôpital à la suite d'un cancer, mais devra utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer à l'avenir. Photo : CBC / Talia Ricci

Après avoir oeuvré dans une école et une communauté qu'elle aimait pendant plus d'une décennie, elle espérait qu'il y avait un moyen de continuer à y travailler, et ses collègues aussi.

Mais son milieu de travail n’est pas accessible aux fauteuils roulants. Elle se souvient avoir conseillé à un de ses anciens élèves de 9e année de changer d'école après qu’il se soit retrouvé en fauteuil roulant.

Mme Bugelli espère que sa situation suscitera des changements afin que les futurs élèves et le personnel puissent travailler et apprendre dans des bâtiments accessibles.

Plus de 50 % des écoles du TDSB ne sont pas accessibles

Dans une déclaration, le TDSBToronto District School Board dit avoir fait une analyse de toutes ses écoles et créé des profils spécifiques aux installations selon l'accessibilité.

Au cours de l’analyse, les écoles ont été classées comme étant soit accessibles, quelque peu accessibles ou non accessibles.

Selon les données de l’analyse, le conseil scolaire a constaté que 153 écoles sont accessibles, 114 sont partiellement accessibles et 276 ne sont pas accessibles.

Le TDSBToronto District School Board estime qu'il en coûterait entre 750 millions et 1 milliard de dollars pour rendre toutes ses écoles accessibles aux personnes handicapées.

Une école est dite accessible si elle permet un accès indépendant à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment et si elle dispose d'une salle de bain sans obstacle.

Une école est dite partiellement accessible si elle ne répond pas à tous les critères, mais si elle permet un accès indépendant au bâtiment, si elle dispose d'une salle de bain accessible au niveau principal et si elle ne présente aucun obstacle à l'entrée.

Sandy Kaskens, directrice du Malvern Collegiate Institute, dit qu'elle a éprouvé un immense sentiment d'admiration pour Mme Bugelli lorsqu'elle a reçu un message de celle-ci lui demandant si elle serait capable de faire son travail en fauteuil roulant.

Son premier message portait sur la façon dont elle pouvait retourner au travail et continuer à servir la communauté , dit-elle. Je me suis demandé ce que je devais faire pour m'assurer qu'elle puisse revenir travailler ici.

Mme Kaskens a expliqué que pour que Mme Bugelli puisse accéder à son bureau, une rampe extérieure doit être installée à la porte où se trouve le stationnement et de même qu'un monte-escaliers pour accéder au rez-de-chaussée.

Il faudra également aménager des toilettes accessibles. Comme M. Bugelli, Mme Kaskens s'est souvenu d'élèves qui ont dû être transférés parce que l’école n'est pas entièrement accessible.

Un processus a été lancé, mais j'apprends que l'accessibilité des écoles du TDSBToronto District School Board est vraiment un projet de grande envergure. Il ne s'agit pas seulement de Malvern , explique-t-elle, ajoutant qu'elle savait depuis longtemps que l'accessibilité devait être améliorée dans beaucoup d’écoles.