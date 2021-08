COVID-19 : plus de 500 nouveaux cas en Ontario

La province passe donc au-dessus de la barre des 500 nouveaux cas pour la première fois depuis lundi alors qu'elle a enregistré une cinquième journée de suite de plus de 500 cas quotidiens.

Le nombre de nouvelles infections avait grandement diminué mardi, chutant à 348, puis remonté mercredi (485).

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, souligne que parmi les personnes infectées, 456 ne sont pas pleinement vaccinés ou ont un statut de vaccination inconnu. 75 personnes ayant reçu leurs deux vaccins contre le virus ont néanmoins contracté la COVID-19, rapporte-t-elle.

Au total, le nombre de cas actifs déclarés en Ontario est de 4243.

La province a enregistré 338 guérisons ces 24 dernières heures.

L'Ontario recense 17 décès supplémentaires dus à la COVID-19, mais 15 d'entre eux sont survenus il y a plus de deux mois, indique une porte-parole de la ministre de la Santé.

De plus, en raison d'un problème d'ordre technique, les données concernant le nombre de patients aux soins intensifs ne sont pas disponibles jeudi. Elles ne l'étaient pas non plus la veille.

En excluant les patients aux soins intensifs, la ministre Christine Elliott précise que 176 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19.

Après une baisse notoire du nombre de cas quotidiens à Toronto mercredi, soit 85, la région sanitaire de la Ville Reine déplore une augmentation des infections à la COVID-19 pour une deuxième journée de suite. 108 nouveaux cas ont été dénombrés mercredi et 116 jeudi.

Ces 24 dernières heures, la région de York a enregistré 62 nouvelles infections. Celle de Windsor-Essex a connu une baisse par rapport à la veille avec 43 nouveaux cas comparativement à 75 mercredi.

Le pourcentage d’Ontariens admissibles pleinement vaccinés est désormais de 74,2 % alors que 81,8 % des Ontariens de plus de 12 ans ont désormais reçu au moins une dose.

Rappelons que depuis mercredi, les enfants qui auront 12 ans en 2021 sont admissibles à recevoir leur première dose de vaccin Pfizer contre la COVID-19.