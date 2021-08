Baie-Comeau se prépare aux Championnats québécois sur route élites

Des cyclistes amateurs et professionnels parmi les meilleurs de la province se rendront dès vendredi dans les rues de Baie-Comeau afin de s’affronter dans le cadre des Championnats québécois sur route élites.

Durant trois jours, du 20 au 22 août, plus de 235 cyclistes participeront à l'événement.

Il sera possible de les voir concourir dans des épreuves de contre-la-montre, de course sur route ainsi que lors d’un critérium.

Plusieurs parcours sous forme de boucles au travers des rues de la ville permettront aux citoyens de voir les athlètes en action.

Des athlètes qui, selon le comité organisateur, apprécient les circuits à la fois techniques et éprouvants de la course de Baie-Comeau.

Il y a plusieurs petits détails qu'on a à Baie-Comeau, qu’on offre aux cyclistes, qui font la différence et qui fait en sorte que même les gens de Montréal, ça leur fait plaisir de se rendre chez nous , explique Christine Brisson, directrice générale de Gestion SPACT, l’entreprise qui organise l'événement.

La plus longue épreuve prévoit 10 boucles du circuit de 12,3 km, totalisant 123 km (archives). Photo : Gestion SPACT

Un événement bien rodé

Les défis que posent les restrictions sanitaires cette année ne seraient pas un problème selon les organisateurs. Le parcours étant à l’extérieur et réparti sur plusieurs kilomètres rend plus facile la distanciation physique.

La crainte d’un manque de disponibilité des bénévoles durant cette période estivale a vite été chassée par les organisateurs.

Un signe, selon Christine Brisson, de l’intérêt que portent les résidents de Baie-Comeau à l'événement.

On avait une petite crainte au niveau des bénévoles en raison des vacances. Mais finalement, encore une fois, on a réussi à avoir tous les bénévoles. Il nous en manque quelques-uns le vendredi, mais on devrait être en mesure de régler ça , explique-t-elle.

Ouvert à tous

Bien que les courses sont réservées aux cyclistes plus aguerris, les organisateurs ont prévu des activités spéciales afin que tous puissent profiter du parcours.

Vers 10 h 45 samedi, il sera possible pour les citoyens de participer au Défi Vélo Manicouagan, à même le circuit officiel de 12,3 km. Le but étant de faire le maximum de tours en 1 h 30.

Un autre événement, pour toute la famille, aura lieu à 12 h dimanche, où les jeunes cyclistes sont conviés à rouler sur une partie sécurisée du parcours.