La mairesse Plante défend Will Prosper, rattrapé par son passé

Will Prosper a admis avoir consulté une banque de données de la police sans motif opérationnel alors qu'il travaillait à la GRC au Manitoba.

Après avoir examiné la conduite du membre et les circonstances pertinentes des deux allégations, la Commission estime que la conduite du gendarme Prosper est honteuse et qu'elle jette ou pourrait jeter le discrédit sur la Gendarmerie dans les deux cas , peut-on lire dans un document de la GRC.

M. Prosper serait par la suite entré en contact avec un des individus alors mis en cause dans une affaire de meurtre, un ancien ami.

Cette affaire n'a pas été suivie de poursuite de la part de la GRC.

Oui , il a commis une erreur, mais l'a admise et il en a payé le prix . Il a perdu son emploi , rappelé en conférence de presse la mairesse Plante.

Il est important de noter qu’il n’y a pas eu de poursuite judiciaire, aucun casier non plus. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Cette erreur a lieu il y a 22 ans a répété Mme Plante. Je ne la minimise pas , a-t-elle insisté.

Will Prosper a quitté le corps policier depuis et milite maintenant auprès des jeunes de quartier.

Je réitère ma confiance envers Will Prosper pour amener les changements qui sont absolument nécessaires à Montréal-Nord, a déclaré la mairesse de Montréal devant un parterre de journalistes.

Elle a reconnu qu'elle ignorait les détails de ce qui était reproché à Will Prosper, mais elle a indiqué qu’il y avait une entente de confidentialité qui tient toujours entre la GRC et Will Prosper pour le règlement de cette question .

Croyez-vous M. Prosper ou la GRC? La mairesse défend son candidat s'appuyant une nouvelle fois sur l'absence d'accusation et de casier judiciaire.

M. Prosper a-t-il offert de retirer sa candidature? Oui, a répondu Valérie Plante.

Critiquée par l'opposition

Ensemble Montréal n'a pas manqué de tirer à boulets rouges sur la mairesse de Montréal.

Valérie Plante n’est pas l’homme de la situation, tant qu’elle sera mairesse de Montréal, les Montréalais ne seront pas en sécurité , a réagi Christine Black, mairesse de Montréal-Nord et membre d'Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre.

C’est assez particulier de voir Mme Plante protéger Will Prosper ce matin, alors qu’elle n’a jamais hésité à se défaire de membres de son équipe pour bien moins, comme ce fut le cas avec Giuliana Fumagalli, Sue Montgomery et Julie-Pascale Provost. Les hommes semblent être plus protégés que les femmes dans le parti de Valérie Plante, c’est complètement ironique pour un parti qui se dit féministe. Une citation de :Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Sa candidature à la mairie de Montréal-Nord aux élections municipales du 7 novembre a été annoncée par la mairesse de Montréal et cheffe du parti Projet Montréal.