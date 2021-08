Le Revoir met la clé sous la porte

Le média parodique Le Revoir s’est rebaptisé Au Revoir jeudi matin. Le collectif a décidé de fermer ses pages sur les réseaux sociaux après qu’un de ses auteurs a été accusé d’actes de violences sexuelles et conjugales dans un témoignage publié en ligne mardi.

Le média avait d’abord annoncé mercredi que la personne visée par les allégations avait mis fin à sa collaboration avec Le Revoir, et qu’une pause d’une durée indéterminée était de rigueur. Mais le collectif s’est ravisé jeudi matin en annonçant mettre fin complètement à ses activités par respect pour les victimes .

La pression était forte sur les réseaux sociaux, alors que des commentaires et critiques continuent d’affluer. Richard Martineau a jeté de l’huile sur le feu en dénonçant un gauchiste notoire qui n’a jamais hésité à [les] attaquer, Mathieu Bock-Côté et [lui] .

Le Revoir est né de l’initiative d’une demi-douzaine d’internautes qui s’amusaient à commenter avec humour des publications sur les pages de réseaux sociaux de groupes identifiés à la droite politique lors de la campagne électorale provinciale de 2018.

C’est notamment l’image du premier ministre du Québec qui embrasse accidentellement sa sœur après avoir remporté les élections qui a fait exploser la popularité du Revoir.

Le collectif ne manquait pas non plus l’occasion de se moquer de partis et de personnages de toutes allégeances politiques sur ses réseaux sociaux.

En 2021, l’équipe pouvait compter sur la plume d’une douzaine d’auteurs et d’autrices, en plus de quelques collaborations satellites , selon ce qu’on peut lire sur sa page Facebook.

La publication web empruntait la typographie du quotidien Le Devoir et était active surtout sur Twitter, Facebook et Instagram, où elle comptait des dizaines de milliers de personnes abonnées.