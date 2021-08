De fortes odeurs se dégagent du ruisseau Wascana

Depuis plusieurs semaines, une forte odeur frappe les passants aux alentours du ruisseau qui découle du lac Wascana et l'eau y est décolorée.

Selon le directeur des systèmes d’eau et des services environnementaux de la capitale provinciale, Kurtis Doney, la forte odeur et la décoloration de l’eau sont causées par une accumulation de matière organique.

Cette accumulation provient des excréments d'oies et d'autres animaux, ou encore de poissons morts.

Malheureusement, ce n'est pas rare , affirme Kurtis Doney.

Selon lui, la Ville ne peut pas prendre de mesures pour contrer l'odeur ou la décoloration.

Le directeur des communications de l'Agence de la sécurité de l'eau de la Saskatchewan, Sean Osmar, indique que la chaleur et le manque de pluie causent une abondance d'algues dans le lac Wascana ainsi que dans d'autres lacs du sud de la province.

C'est un phénomène naturel. Cela se produit pendant les années chaudes et sèches, comme cette année , explique Sean Osmar.

L'accumulation d'algues provoque elle aussi une odeur inconfortable.

Les températures plus basses et la pluie faciliteront l’évacuation des algues et ralentir leur croissance, ajoute M. Osmar.

Au-delà de cela, il n'y a pas grand-chose à faire.

Avec les informations de Cory Coleman