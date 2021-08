Élections fédérales : peu de diversité parmi les candidats à l’Î.-P.-É.

À l’Île-du-Prince-Édouard, parmi les quinze candidats qui tentent d'obtenir un siège au Parlement à Ottawa, il n'y a que trois femmes. Aucun membre des communautés noire, autochtone et immigrante ne figure dans la liste de candidats pour l’instant.

Deux candidates du Nouveau Parti démocratique, Margaret Andrade et Lynne Thiele, sont dans la course pour les circonscriptions de Charlottetown et de Cardigan.

La candidate des Verts, Anna Keenan, brigue le siège de Malpeque.

C’est assez décevant de voir le manque de diversité en termes de candidats, mais ce n’est pas surprenant. Une citation de :Sweta Daboo, directrice de la Coalition pour les femmes au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Pour Sweta Daboo, directrice de la Coalition pour les femmes au gouvernement de l’île, la rapidité avec laquelle les élections fédérales ont été déclenchées aurait contribué à ce manque de diversité.

Selon elle, les femmes et les gens issus de la diversité ont besoin de davantage de préparation pour se présenter comme candidats.

Sweta Daboo, directrice de la Coalition pour les femmes dans le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Photo Facebook Faces of Fusion

Nous savons que pour les femmes, il faut, en moyenne, leur demander sept fois de se porter candidates avant qu’elles ne l'acceptent, et c’est un processus qui prend du temps , précise-t-elle.

Une grande partie des femmes doivent aussi composer avec la charge de travail à la maison et celle d’une campagne électorale, rappelle Sweta Daboo.

Il y a aussi les diverses responsabilités auxquelles les femmes doivent faire face, et il faut que ces gens trouvent d’autres personnes pour prendre ces responsabilités, là , explique-t-elle.

Les députés de longue date

La directrice de la Coalition pour les femmes explique que la loyauté de l’électorat envers les mêmes députés fédéraux depuis plusieurs années pourrait également décourager certaines personnes de se présenter aux élections.

Quand on sait que quelqu’un est au pouvoir pour 10 ou 15 ans, c’est assez intimidant de se porter candidat, dit-elle.

Des quatre députés de l’Île-du-Prince-Édouard à Ottawa, celui qui a le moins d’ancienneté a été élu en 2015 alors que le doyen siège depuis 32 ans

Un changement dans le processus d’investiture au sein des partis pourrait aussi représenter une solution pour pallier ce manque de diversité en politique, selon Sweta Daboo.

Plusieurs femmes ont identifié que leur plus grand obstacle commence au processus de nomination. Donc c’est une opportunité pour les partis de diversifier leur comité de recrutement , explique-t-elle.

Sweta Daboo ajoute que plusieurs noms de personnes dans le milieu communautaire de l’île commencent à occuper le paysage politique à l’île.

Le processus d’investiture des candidats auprès d’Élections Canada se poursuit jusqu’au 30 août.