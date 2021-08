La question du droit à l'avortement rattrape les conservateurs

Je vais être très clair : je suis pro-choix et c’est important pour les femmes d’avoir accès à l'avortement d’un océan à l’autre.

Cette position personnelle, le chef conservateur l'a répété plusieurs fois jeudi matin à Ottawa, alors qu'il l'avait déjà soulignée à gros trait la veille au moment de tendre une main aux Québécois. Mais c'est par le biais de la plateforme électorale du parti que l'accès à l'avortement s'est invité dans la campagne d'Erin O'Toole, qui souhaitait plutôt parler de logement abordable.

Dans leur plateforme, les conservateurs affirment vouloir protéger le droit de conscience des professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'un médecin ou une infirmière pourrait décider de refuser de pratiquer un acte médical – comme l'aide médicale à mourir... ou un avortement – parce que l'acte en question est contraire à leurs valeurs.

Or, la plateforme ne précise pas quels actes médicaux pourraient tomber sous le sceau de ce droit de conscience. Les libéraux n'ont pas manqué de le souligner dans leurs attaques jeudi, y voyant un langage codé qui a pour objectif, selon eux, de limiter l’accès à l’avortement, à l’aide médicale à mourir et aux soins de santé destinés aux Canadiens de la communauté LGBTQ2 .

Des professionnels de la santé pourraient-ils refuser de pratiquer un avortement ou d'orienter une patiente qui souhaite obtenir un tel soin sous le couvert du droit de conscience? M. O'Toole a en somme préféré éviter le thème de l'avortement, et a plutôt lié le droit de conscience exclusivement à l'aide médicale à mourir.

Je vais toujours défendre le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes, point final, c’est très important pour moi , a-t-il répondu. On va aussi examiner le droit de conscience pour nos infirmières et nos médecins, particulièrement dans le contexte de l’élargissement de l’aide médicale à mourir incluant les personnes souffrant de maladies mentales.

Le leader conservateur ne croit pas que le droit de conscience pourrait nuire à l'accès aux soins de santé visés, quels qu'ils soient. Ce n'est pas du tout une contradiction, a-t-il répondu.

L’accès à l’avortement est un droit pour les femmes, point final , a-t-il répété. Et je vais préserver et protéger ça. C’est possible, comme j’ai dit, avec une augmentation des services pour l’aide médicale à mourir, d’avoir une approche qui va respecter nos infirmières, nos médecins, et on va trouver un équilibre. C’est une approche juste, selon moi.

La position du chef ou la position du parti?

Le chef du Bloc québécois, lui, n'hésite pas à parler de contradiction. Il a beau affirmer que lui est pro-choix, son caucus est pro-vie , a lancé Yves-François Blanchet en conférence presse.

M. Blanchet estime d'ailleurs qu'il s'agit d'un discours alambiqué qui met en lumière ces contradictions entre la position du chef et celle de sa base, comme en matière de changements climatiques.

Ça me semble une formule un peu ambiguë pour essayer de plaire à beaucoup de monde. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

C’est ce que je crains fondamentalement, c’est qu’avant l’élection, les conservateurs adoptent le plan du Bloc québécois, au moins en apparence, et qu’après l’élection, ils retournent au programme de l’Alberta , a-t-il ajouté.

Pendant la campagne de 2019, le chef du Parti conservateur de l'époque, Andrew Scheer, avait affirmé qu'il était « personnellement pro-vie » environ à mi-campagne, après avoir évité de statuer sur la question. Il avait cependant répété qu’il voterait contre tout projet de loi déposé à la Chambre des communes afin de restreindre l’accès à l’avortement.

Faisant l'autopsie de l'échec de M. Scheer à mener ses troupes au pouvoir, certains conservateurs bien en vue, Pierre Paul-Hus et Peter Mackay en tête, avaient soutenu que la position pro-vie du chef leur avait coûté toute chance de victoire.