Une infirmière de Winnipeg craint vivre à long terme avec le syndrome post-COVID-19

Nous avons perdu un salaire [dans mon couple] et je ne peux pas poursuivre ma carrière. Ça n’a aucune conséquence pour eux [Soins communs Manitoba] , lance l’infirmière à qui CBC a accordé l’anonymat par crainte des répercussions sur sa carrière.

Elle indique qu'en mars 2021, elle travaillait dans une zone verte de l’hôpital où on lui a dit qu’elle n’avait pas besoin de porter un masque de type N-95.

Selon Soins communs, une zone verte est un endroit où sont traités les patients qui ne répondent pas aux critères pour un test de dépistage de la COVID-19 ou qui ont été jugés guéris de la maladie. Des codes de couleurs aident les professionnels de la santé à déterminer le genre d'équipement de protection individuelle à porter.

Malgré tout, des patients qu’elles traitaient dans cette zone ont été diagnostiqués avec la COVID-19. Après avoir été infectée par la COVID-19, elle s’est dite choquée et a qualifié ce diagnostic d’effrayant puisqu’elle souffre d’asthme .

Dans un courriel, Soins communs Manitoba soutient que les directives sur les équipements de protection individuelle ont été élaborées après avoir consulté des experts.

Ces directives ont évolué au cours de la pandémie et les employés qui prodiguent des soins dans une zone verte doivent porter un masque médical et des lunettes de protection, a déclaré un porte-parole.

L’Office régional de santé de Winnipeg, qui gère l’Hôpital Saint-Boniface, indique qu'il ne fait pas de commentaires sur des cas précis.

Fatigue extrême toujours ressentie

Deux semaines après sa quarantaine, l'infirmière se sentait toujours malade. Elle a eu des difficultés à dormir la nuit et a connu des palpitations cardiaques pendant de longues heures.

Après avoir été vue par des professionnels de la santé au Wellness Institute, elle a découvert qu’elle souffre du syndrome de fatigue chronique.

L’institut a créé en mars, par le truchement de sa clinique privée, un programme de réadaptation et de rétablissement post-COVID-19

L'état de santé de l'infirmière lui nuit lors d'activités quotidiennes, notamment aller à l’épicerie, faire une longue marche ou jardiner.

Comparativement au début de l’été, elle dit qu’elle va mieux. Toutefois, lorsqu’elle a tenté un retour au travail, elle a été incapable de compléter son quart de travail de huit heures.

Je me disais que j’allais me réveiller un jour et que les symptômes allaient disparaître, mais cela ne s’est jamais produit. Vous ne pouvez pas simplement reprendre votre travail facilement. Il faudrait donc que je sois placée en congé d'invalidité. Je ne sais pas ce qui se passerait si on me refusait un tel congé , dit-elle, espérant pouvoir reprendre ses activités habituelles d’ici six mois à un an.

Les professionnels de la santé infectés

L’infirmière dit que cinq de ses pairs vivent une situation similaire à la sienne.

Selon un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé publié jeudi, le nombre d’infections à la COVID-19 chez les travailleurs de la santé a augmenté depuis le mois de janvier.

En date du 12 uin, il y avait eu 2491 infections à la COVID-19 chez des travailleurs de la santé au Manitoba, soit 4,6 % du total des cas de la province à ce jour, selon le rapport.

Soins communs Manitoba indique que les employés qui croient avoir contracté la COVID-19 à la suite d’une exposition liée au travail peuvent présenter une demande pour une indemnité pour accident du travail ou demander des prestations par l’entremise de l’assurance-maladie de leur employeur.

En août, l’infirmière a quitté son emploi afin de poursuivre une autre carrière.

Avec les informations de Peggy Lam