La Tuque adopte une résolution de solidarité en lien avec les pensionnats autochtones

Le conseil répond ainsi à des demandes répétées du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, qui souhaitait qu’il adhère à une résolution de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

La résolution de la FQMFédération québécoise des municipalités propose entre autres que les municipalités expriment leur solidarité avec les nations autochtones du Québec et qu'elles renouvellent leur volonté de favoriser des relations harmonieuses avec celles-ci.

C’est pas qu’on veut pas reconnaître les choses. C’est qu’on a pris notre temps parce qu’on était concernés , a expliqué Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque en entrevue à Toujours le matin.

Il y a le fait aussi que lorsque la Fédération québécoise des municipalités, qui répondait à l’ensemble de certaines municipalités moins concernées par le débat, il y avait trois-quatre lignes là-dedans où c’était une volonté de favoriser des relations harmonieuses avec les communautés autochtones. Ça ne ressemblait pas à ce qu’on vit chez nous. On est beaucoup dans le vivre-ensemble chez nous à La Tuque. On a un historique de 111 ans de relations harmonieuses et pacifiques , a commenté Pierre-David Tremblay.

Durant la séance du conseil municipal du 20 juillet, le maire avait soutenu que La Tuque avait mis son drapeau en berne, et qu’il avait donné un discours d’empathie et d’encouragement lors de la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin dernier, entre autres choses.

À ce moment-là, il souhaitait aussi voir les conclusions d’enquêtes sur la question des pensionnats autochtones avant que la Ville ne se prononce sur la résolution de la FQMFédération québécoise des municipalités .

Wemotaci demande la réconciliation

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) a salué l’adoption de la résolution par le conseil municipal par voie de communiqué.

Le CAWConseil des Atikamekw de Wemotaci réitère toutefois sa demande qu’une résolution soit aussi adoptée concernant la réconciliation entre la municipalité et la Première Nation .

Le libellé de la résolution du CAW Conseil des Atikamekw de Wemotaci Que la Ville de La Tuque souhaite prendre des mesures concrètes en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones et en particulier avec les Atikamekw de Wemotaci;

Que le principe de la réconciliation guidera la Ville de La Tuque dans ses relations avec les peuples autochtones. Source : Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Deux conseillers municipaux ont voté en faveur de cette proposition lors de la séance du 17 août. Deux autres conseillers et le maire ont rejeté la résolution.