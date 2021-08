Éclosion de COVID-19 au chantier hydroélectrique du Site C

Au moins 41 personnes ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du coronavirus au chantier du barrage hydroélectrique du Site C, dans le nord de la Colombie-Britannique, ce qui force une centaine de leurs contacts étroits à s'isoler.

L’éclosion, la deuxième à survenir à cet endroit cette année, touche principalement des employés non vaccinés, indiquent les autorités sanitaires.

Selon l’avis de médecins hygiénistes, le chantier peut poursuivre ses activités.

Toutefois, des mesures restrictives additionnelles seront mises en place, notamment le port du masque obligatoire dans les espaces communs.

La santé et la sécurité de nos travailleurs et du public demeurent notre priorité absolue , écrit Chris O'Riley, le président et chef de la direction de BC Hydro, dans un communiqué.

Le nombre de cas de COVID-19 à la hausse

Mercredi, la Colombie-Britannique enregistrait 553 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, portant le nombre total de cas actifs à 5580, un seuil inégalé depuis le 13 mai dernier.

À l’heure actuelle, 107 personnes sont hospitalisées en lien avec la maladie et 53 d’entre elles sont aux soins intensifs.

La campagne d’immunisation se poursuit, alors que 82,8 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu leur première dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 73,8 % ont reçu une deuxième dose.