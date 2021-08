Une thérapie fermée pour dépendances maintenant offerte au Tremplin de Matane

Pendant trois mois, les participants sont hébergés et ont accès à divers ateliers visant à les aider dans leur réinsertion sociale.

Après un an à la tête de la maison de transition, qui offrait des programmes de préparation à la thérapie et de réinsertion sociale, le directeur du Tremplin, Marc-Antoine Goyette, a décidé avec son équipe d’aller plus loin en offrant la thérapie fermée.

Marc-Antoine Goyette, directeur de la maison de transition pour les hommes, Le Tremplin à Matane, avec Gaïa, la mascotte de la maison Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Puisqu'on avait les effectifs, les formations, le personnel et le programme en place pour opérer une thérapie, pourquoi attendre que quelqu'un d'autre fasse la job? Une citation de :Marc-Antoine Goyette, directeur du Tremplin

Devant le manque d’espace également, l'organisme a fait l'acquisition d’une ancienne résidence pour personnes âgées, qu'il a convertie en centre de thérapie fermée, en service depuis lundi.

Les participants suivent divers ateliers qui vont de la connaissance de soi à l’apprentissage de notions de base en cuisine en passant par le sport et le jardinage.

Cette ancienne résidence pour personnes âgées devient la maison où il sera possible de suivre une thérapie fermée. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Pour nous, il était particulièrement important d'instaurer un volet culinaire pour montrer à nos personnes hébergées comment faire de la nourriture saine et cohérente avec leur budget , fait valoir Marc-Antoine Goyette.

Il accorde une grande importance au volet multidisciplinaire de la thérapie. Considérant la complexité de l'humain, argumente-t-il, d'aller approfondir toutes les sphères qui peuvent amener quelqu'un à s'épanouir, je trouve ça très pertinent!

Traditionnellement, Le Tremplin accueille principalement des gens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Avec ce nouveau centre, on voit à quel point il y a des besoins parce qu’on reçoit des appels de partout au Québec. Une citation de :Marc-Antoine Goyette, directeur du Tremplin

Les gens réalisent que ça peut être bon de sortir complètement de leur réseau , ajoute-t-il.

Un des participants, Michael-Jerry Collin, se dit très encouragé.

Michael-Jerry croit que cette thérapie va changer les choses pour lui. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

C'est beau être en centre d'hébergement, mais ça avance pas plus. Tandis que là, vraiment, faire une thérapie de trois mois, ça va vraiment changer les choses pour moi. Une citation de :Michael-Jerry Collin, participant

Bientôt une thérapie pour les femmes

Marc-Antoine Goyette a de grandes ambitions pour l’organisme. Il veut élargir son offre de services pour accueillir des femmes.

Le directeur du Tremplin a d'autres projets pour l'ancienne maison d'accueil. Elle deviendrait un centre d'aide en toxicomanie mais, cette fois, destiné aux femmes. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

On voit qu’il y a d’autres besoins criants dans la région, constate-t-il. Les femmes doivent aller à Québec et à Montréal pour y avoir accès. On veut créer un centre de thérapie pour elles.

Ce nouveau centre serait installé dans les anciens locaux du Tremplin.

Mais comme bien d'autres projets menés par des organismes communautaires, le défi sera de trouver le personnel et, surtout, le financement nécessaire pour mettre au monde ce nouveau volet.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil