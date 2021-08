Des avertissements de chaleur sont vigueur dans la majorité du Nord de l'Ontario

Des avertissements de chaleur sont en vigueur dans la majorité du Nord du l'Ontario. Environnement Canada estime que la chaleur et l'humidité persisteront jusqu'à vendredi.

Les résidents d'une grande partie du Nord de la province devront redoubler de prudence alors que le mercure risque d'osciller entre 32 et 33 °C aujourd'hui, selon les secteur. Le facteur humidex, quant à lui, pourrait frôler 40.

Seuls les secteurs suivants du Nord de la province ne sont pas touchés par les avertissements :

Manitoulin

Nipigon

Marathon

Supérieur Nord

Fort Severn

Attawapiskat

Peawanuck

Big Trout Lake

Sachigo Lake

Wawa

L'agence météorologique fédérale rappelle que l’air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air. Elle recommande aux résidents touchés par ces avertissements de faire encore plus attention en s'hydratant et en veillant sur leur entourage.

Environnement Canada prévoit du temps plus frais après le passage d'un front froid samedi.