Ambiance festive au Cégep de Chicoutimi pour le retour des étudiants

Dire qu’on est content, le mot est faible, nous sommes extatiques , lance directement le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, qui ne cache pas sa grande joie, dans l'émission C'est jamais pareil.

Activités d’intégration sous le signe de l’humour

Même si les cours ne débutent que lundi prochain, les étudiants de première année pourront participer aux activités d’accueil du Cégep de Chicoutimi aujourd’hui et demain.

Ils pourront notamment visionner le Petit guide des activités d’intégration, un projet né d’une collaboration entre l’établissement scolaire et l’humoriste Rosalie Vaillancourt.

Rosalie Vaillancourt Photo : Zone 3

La vidéo a été créée afin d’éduquer les étudiants à tenir des activités d’intégration qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de la personne et des biens de l’établissement.

Il n’y a pas eu de débordements dans le passé, mais on s’est dit qu’on pouvait offrir des valeurs de respect de l’autre , explique M. Gobeil.

Le directeur général de Chicoutimi, André Gobeil, croit que l’utilisation de l’humour permettra de sortir des sentiers battus pour faire réfléchir sincèrement les étudiants sur les comportements parfois adoptés lors des activités d’intégration.

Selon une entrevue de Julie Bergeron.