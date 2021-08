Un Torontois accusé après le déboulonnement d'une statue de John A. Macdonald

Des centaines de personnes ont participé à un rassemblement à l'hôtel de ville de Hamilton le weekend dernier pour protester contre la décision du conseil municipal de ne pas retirer la statue du 1ᵉʳ premier ministre du Canada.

Les participants ont ensuite défilé pour se rendre à l'emplacement de la statue au cœur de la ville.

Une personne est montée sur la statue et a attaché une corde autour du cou de celle-ci avant qu'une poignée de personnes ne la fassent tomber. Des gens ont craché sur la statue, l'ont peinte et lui ont scié le nez.

Les agents de police ont surveillé l'événement mais n'ont pas procédé à des arrestations sur place.

Miguel Martin Avila-Valarde est maintenant accusé de méfait de plus de 5 000 $, révèle la police de Hamilton. Il a été libéré sous conditions et il comparaîtra devant le tribunal à une date ultérieure.

L'enquête se poursuit et la police de Hamilton prévoit de porter d'autres accusations , peut-on lire dans un communiqué de la police.

Le service de police a précédemment déclaré que les agents cherchaient à identifier trois autres suspects.

Les événements se sont produits un peu plus d'un mois après la décision du conseil municipal de Hamilton de ne pas retirer la statue, malgré plus de 1000 correspondances publiques en faveur de son retrait et les suggestions de certains conseillers de la déplacer pendant que la ville procède à un examen de ses monuments, de ses parcs et du nom de ses rues.

Macdonald est considéré comme l'un des architectes du système canadien des pensionnats, qui arrachait les enfants autochtones à leurs familles et tentait de les assimiler. Le dernier pensionnat a fermé au milieu des années 1990 et, au cours des derniers mois, des centaines de tombes non marquées ont été découvertes sur les sites des anciens pensionnats au Canada.

Le maire a condamné l'incident, tandis qu'un organisateur du rassemblement a déclaré que l'événement et le retrait ultérieur de la statue n'étaient que la pointe de l'iceberg vers la réconciliation des autochtones.

Avec les informations de CBC