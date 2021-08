Contrat de gré à gré de 10 M$ pour un navire norvégien à L'Isle-aux-Coudres

La Société des traversiers du Québec (STQ) fait appel à l'externe pour assurer ses services à L'Isle-aux-Coudres et à Québec. Elle a l'intention de donner un contrat de gré à gré de 10 millions $ à une firme privée pour affréter un navire de remplacement en provenance de la Norvège.

Les conséquences du vieillissement de la flotte de la STQSociété des traversiers du Québec s'accumulent. Après avoir amputé la traverse Québec–Lévis d'un navire tout l'été afin d'assurer le service durant la haute saison à L'Isle-aux-Coudres, voilà qu'une nouvelle dépense s'ajoute pour éviter les bris de services l'été prochain.

La société d'État a publié cette semaine un avis d'intention d'octroyer un contrat de gré à gré à la firme Logistec Arrimage, basée à Trois-Rivières. L'entreprise serait le seul prestataire connu pouvant répondre aux exigences de la STQSociété des traversiers du Québec pour le présent contrat.

Selon l'avis consulté par Radio-Canada le contrat est évalué entre 10 et 10,5 millions $. Il prévoit une première année de location ferme et une année d'option si nécessaire, soit un maximum de deux ans et 5 millions $ par année.

Ce montant inclut les coûts d'opération, les réparations et deux membres d'équipage à temps plein, selon Alexandre Lavoie, porte-parole à la STQSociété des traversiers du Québec . Le propriétaire aura la responsabilité de nous fournir un navire en bon état, entièrement certifié selon les normes canadiennes et d’en assurer la maintenance à ses frais tout au long du contrat , explique-t-il.

L'économie et le tourisme à L'Isle-aux-Coudres reposent sur son lien fluvial. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Périple transatlantique

Si tout se passe comme prévu, le NM Svanoy traversera l'océan Atlantique depuis la Norvège cet automne. Il doit commencer ses allers-retours entre Saint-Joseph-de-la-Rive et L'Isle-aux-Coudres au printemps prochain. Sa capacité est de 375 passagers et jusqu'à 60 véhicules.

Officiellement, le contrat entrerait en vigueur au 1er décembre. Des travaux devront au préalable être réalisés afin de rendre le bateau compatible aux installations de la traverse de L'Isle-aux-Coudres.

L'avis d'intention est en vigueur jusqu'au 27 août. Les fournisseurs intéressés pourront soumettre une offre d'ici là. Si aucun fournisseur ne se manifeste, le contrat sera de facto consenti à Logistec.

Manque de bateaux

La STQSociété des traversiers du Québec dit poser ce geste pour consolider son plan de relève et se donner plus de flexibilité dans la prochaine année. Actuellement, la société d'État manque tout simplement de bateaux disponibles pour ses propres besoins.

Le NM Joseph-Savard, normalement affecté à L'Isle-aux-Coudres, est en modernisation et ne reviendra en service qu'au printemps 2022.

Le NM Radisson, qui devait être le navire de relève durant l'absence du NM Joseph-Savard, a quant à lui besoin d'un nouveau moteur et ne sera pas opérationnel avant l'année 2022. C'est vraiment le bris du Radisson qui nous a mis dans le pétrin , convient Alexandre Lavoie, qui ajoute que son remplacement aurait dû être fait plus tôt. Le NM Radisson a été construit en 1954 et doit être remplacé d'ici 2031.

Habituellement affecté à la traverse Québec-Lévis, le NM Alphonse-Desjardins a été réaffecté à L’Isle-aux-Coudres cet été. Photo : Radio-Canada / François LaRochelle

Il ne restait donc, pour cet été, que trois traversiers pour deux traverses. La STQSociété des traversiers du Québec a pris la décision d'envoyer le NM Alphonse-Desjardins à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, ne laissant que le NM Lomer-Gouin à Québec.

Une situation loin d'être idéale et que la STQSociété des traversiers du Québec ne souhaite pas répéter en ajoutant le NM Svanoy en location.

Le transfert d’un navire de Québec vers L'Isle-aux-Coudres est exceptionnel et on veut que ça le demeure. Une citation de :Alexandre Lavoie, porte-parole, Société des traversiers du Québec

Le NM Alphonse-Desjardins sera de retour cet automne pour assurer un service à deux traversiers au cours de l'hiver, tandis que le NM Félix-Antoine-Savard demeurera à L'Isle-aux-Coudres, qui fonctionne toujours à un seul traversier durant la saison froide.