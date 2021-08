Un groupe d'hôpitaux de Toronto pourrait obliger ses employés non vaccinés à prendre congé

Le Réseau universitaire de la santé (UHN) de Toronto dit qu'il envisage de forcer ses employés non vaccinés à prendre congé.

Kevin Smith, président et directeur général de l' UHNRéseau universitaire de la santé , a déclaré mercredi à CBC que le groupe d'hôpitaux torontois a une politique qui exige que ses employés se fassent vacciner contre la COVID-19 ou subissent un test de dépistage dans les 48 heures qui précèdent un quart de travail.

Mais l' UHNRéseau universitaire de la santé se demande si d'autres mesures sont nécessaires.

Nous n'avons pas terminé. Nous savons que nous allons continuer à examiner si nous devons aller plus loin , a dit M. Smith.

Au Centre de cancérologie Princess-Margaret par exemple, il a aussi indiqué : Nous devons évidemment examiner très attentivement la question suivante : est-il acceptable que qui que ce soit ne soit pas vacciné ici?

Selon M. Smith, environ 92 à 94 % des employés de l' UHNRéseau universitaire de la santé sont vaccinés.

Le Réseau universitaire de la santé est affilié à l'Université de Toronto et comprend les hôpitaux Toronto General et Toronto Western, le Centre de cancérologie Princess-Margaret, l'Institut de réhabilitation de Toronto et l'Institut Michener.

Le réseau dit qu'il met l'accent sur l'éducation afin d'encourager les employés non vaccinés à recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19. L'UHN dit qu'il envisagera des congés forcés une fois que toutes les avenues auront été explorées pour encourager le personnel à se faire vacciner.

Les commentaires de M. Smith surviennent après que le gouvernement de l'Ontario ait annoncé, mardi, qu'il exigera de nombreux travailleurs du secteur de la santé et de l'éducation qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19 ou qu'ils subissent des tests de dépistage réguliers.

Selon la province, en juillet 2021, les personnes non vaccinées étaient environ huit fois plus susceptibles d'être infectées par le virus que celles qui étaient pleinement vaccinées.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a déclaré cette semaine qu'il fallait en faire davantage pour protéger les personnes les plus vulnérables, alors que la demande de vaccins a chuté, que le nombre de cas a augmenté et que l'on s'attend à un automne difficile en raison du variant Delta.

Les employeurs du secteur de la santé et de l'éducation devront avoir des politiques qui demandent au personnel de divulguer leur statut vaccinal et qui exigent que ceux qui ne sont pas vaccinés suivent une formation et soient soumis à des tests réguliers.

Le Dr Moore a indiqué qu'une telle directive entrera en vigueur le 7 septembre et couvrira les hôpitaux, les services ambulanciers ainsi que les prestataires de services communautaires et de soins à domicile. Elle sera semblable à celle déjà en place dans les foyers de soins de longue durée et reflète les politiques de vaccination du personnel déjà introduites par certains hôpitaux de l'Ontario.

Les dernières politiques ne vont pas jusqu'à rendre obligatoire la vaccination des travailleurs de première ligne, qui occupent des emplois à haut risque, ce que les groupes de travailleurs de la santé et d'autres défenseurs de la santé avaient demandé.

Le premier ministre Doug Ford a quant à lui déclaré qu'il s'opposait aux politiques de vaccination obligatoire, car il estime que les gens ont le droit constitutionnel de ne pas se faire vacciner.