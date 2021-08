La bande de protection riveraine passe de cinq à dix mètres dans le Canton d’Orford

Des citoyens du Canton d'Orford refusent de voir une plus grande partie de leur terrain transformée en bande riveraine.

André Grégoire fait partie des citoyens qui ont reçu des avis concernant cette nouvelle norme.

Une personne est venue prendre des mesures chez lui et l'a avisé par le fait même que la bande de protection riveraine passerait de cinq à dix mètres.

On est venu me dire ça en personne. On m'a avisé sur place que je devais laisser remettre une partie sauvage , indique M. Grégoire.

Il soutient qu'il n'a eu aucun autre contact avec la municipalité du Canton d’Orford à ce sujet.

À écouter : Entre avec André Grégoire à l'émission Vivement le retour

La majeure partie de mon terrain a son cinq mètres. Il y a cependant une partie du terrain où l’on s’est gardé en droit acquis qu’il y a un rond de feu avec des chaises et une balancelle, un endroit pour relaxer. Là, on nous demande de laisser un passage pour aller au quai et laisser le reste sauvage. Ça veut dire que si je veux garder un rond de feu encore, je dois le déplacer presque en bas de ma galerie, ce que je ne peux pas faire , déplore M. Grégoire.

La réglementation des bandes riveraines est de juridiction provinciale.