COVID-19 : pas de dépistage pour les asymptomatiques pleinement vaccinés

Marie-Hélène Proulx, une inhalothérapeute, a soupé avec sa fille dimanche soir. Le lendemain, elle a appris que cette dernière était atteinte de la COVID-19. Mme Proulx et son conjoint se sont donc rendus à un centre de dépistage pour savoir s’ils avaient contracté le virus.

Comme ils ne présentaient pas de symptômes et qu’ils étaient entièrement vaccinés, on leur a cependant refusé le test, en précisant qu'ils devaient simplement s'assurer de respecter les mesures sanitaires de base.

Ce protocole surprend Marie-Hélène Proulx, puisque les autorités répètent que le vaccin ne protège pas à 100 % du virus. Dans le cadre de son travail, elle est également en contact avec des patients vulnérables au quotidien. Elle souhaiterait donc que des précautions soient prises pour mieux protéger son entourage.

J’ai mes deux doses. Je sais que si je contracte la COVID, je n’aurai pas beaucoup de symptômes. En ce moment, peut-être que je suis porteuse, mais je ne le saurai pas. Je m’inquiète pour les patients, je m’inquiète pour les gens autour de moi, ma famille, mes proches, les personnes hospitalisées , déplore-t-elle.

Je trouve ça inquiétant, c’est un geste simple à faire, de tester les gens, qu’on ait deux doses ou non, symptômes ou non. Une citation de :Marie-Hélène Proulx, inhalothérapeute

La travailleuse de la santé a tout de même décidé de prendre des précautions de son propre chef. J’ai parlé avec ma mère tout à l’heure, on a décidé de ne pas se voir pendant deux semaines, même si elle est doublement vaccinée pour éviter les risques. Par contre, j’irai travailler à l’hôpital.

Des critères qui pourraient être modifiés

La médecin spécialisée en santé publique Geneviève Petit explique que de tels critères de dépistage sont en vigueur depuis le printemps. Devant la progression du variant Delta, ils pourraient toutefois être appelés à changer.

Je pense qu’il faut se rappeler que le vaccin est très efficace. Pas 100 %, ce n’est pas une armure complète. [...] Il faut être sensible aux symptômes et aux développements, mais on sait qu’il y a une certaine protection, et c’est cette gestion de risque là qui a mené aux recommandations actuelles , explique la Dre Petit.

Avec une épidémiologie faible comme on connaissait cet été, c’était acceptable comme gestion de risque. On voit que ça change. On suit de près l’évolution des données scientifiques. Est-ce qu’on veut se donner des changements dans le futur? L’avenir nous le dira, mais ce sont des choses qui sont étudiées , conclut-elle.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau