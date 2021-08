POUR 19 AOUT ***Vetté SC**De l’enfer de Daech au Canada, les femmes yézidies tentent d’oublier leur passé

À 21 ans, Lamyaa Mito peut enfin rêver sereinement de son avenir comme infirmière en Alberta. Pourtant, il y a encore quatre ans, la jeune femme vivait l'horreur.

Le groupe armé État islamique a attaqué notre village dans le nord de l'Irak, le 15 août 2014. Ils nous ont tout volé. Ils ont tué les hommes et ont capturé les femmes et les filles. Mes parents sont morts et mes deux jeunes frères ont disparu , raconte-t-elle.

Lamyaa Mito est alors âgée de 15 ans. Comme beaucoup d'autres, elle est victime de violence physique et sexuelle.

Lamyaa Mito a des photos de membres de sa famille disparus. Elle accepte de nous parler, mais sans montrer son visage. Ses proches, encore prisonniers de l'EI, pourraient subir des représailles. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Elle est mariée de force à un combattant de Daech, âgé de 35 ans, avec qui elle a deux garçons. Je ne savais même pas comment on faisait des bébés à l'époque.

Nous étions traités comme des animaux. On nous battait tous les jours et on nous forçait à devenir musulmans, à lire le Coran, à oublier notre langue et nos racines , dit celle issue de la minorité kurdophone monothéiste persécutée par le groupe armé État islamique (EI).

Dans sa maison aux airs de prison, Lamyaa Mito voit des dizaines de femmes yézidies défiler. Il couchait avec elles, les frappait, les forçait à faire le ménage. Son ravisseur les achète entre 25 et 100 $ avant de les revendre, une semaine plus tard.

Retrouver les siens

En 2017, la jeune mère captive profite de la bataille de Mossoul, entre les combattants de Daech et les forces gouvernementales irakiennes, pour s’échapper.

Des enfants dans le camp de déplacés, Al-Jadaa, au sud de Mossoul, en Irak, le 11 février 2021. Photo : afp via getty images / Zaid Al-Obeidi

Lamyaa Mito réussit à se réfugier au Canada en mars 2018. Loin de la guerre, la jeune expatriée commence un nouveau combat. Les yézidis pleurent leurs proches disparus en attendant de les retrouver.

Ils manifestent chaque année, au mois d’août, en mémoire des attaques de Daech sur leurs villages, en 2014, et demandent de l'aide à la communauté internationale pour enfin retrouver les leurs.

Le 3 août dernier, Dakhil Zandinan manifeste devant l’hôtel de ville de Calgary. Mon père, mon frère, ma soeur... en tout, 60 membres de ma famille sont encore prisonniers de l’EI. On ne sait pas s'ils sont en vie. Nous voulons savoir la vérité , dit ce jeune homme réfugié au Canada depuis 2017.

Sur les 6000 yézidis capturés pendant la guerre, plus de 2800 seraient encore entre les mains de Daech, selon le Gouvernement régional du Kurdistan, essentiellement des femmes et des enfants.

Une femme yézidie tient une pancarte avec les portraits de ses proches disparus en Irak, lors d'un rassemblement à Calgary, le 3 août. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Selon la Société catholique d'immigration de Calgary (CCIS), qui aide les réfugiés à démarrer une nouvelle vie au Canada, il y a plus de 300 membres de la communauté yézidie dans la ville albertaine.

Des traumatismes impossibles à oublier

La majorité des adultes sauvés sont des femmes qui souffrent de traumatismes psychologiques, comme Lamyaa Mito, qui n'oubliera jamais son adolescence déchirée.

Je n'arrête pas de faire des cauchemars, que Daech tue mes parents ou nous jette en prison. Mes médicaments contre la dépression ne fonctionnent pas. Je ne pourrais jamais oublier ce que j’ai vu et vécu , avoue-t-elle.

Kamo Zandinan, elle aussi, est sous antidépresseurs. Ces migraines l'empêchent d'étudier son anglais sur l'écran d'un ordinateur. En attendant, cette mère de famille de 41 ans s'occupe des quatre enfants qu'elle a retrouvés.

Kamo Zandinan, avec un de ses fils, parle en vidéoconférence avec sa fille Sonia qui vit dans un camp de déplacés en Irak. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Depuis un an, elle entreprend des démarches pour ramener Sonia, une de ses filles qui a été détenue par l’organisation extrémiste pendant six ans. L’adolescente attend dans un camp, dans le nord de l'Irak, que l'administration finalise son dossier d'immigration.

Kamo Zandinan n'est pas au bout de ses peines. Elle n'a aucune trace de ses deux derniers enfants.