Bisbille autour d'arbres coupés par la Ville à Jonquière

Comme plusieurs résidents ont été incommodés par le bruit de moteurs du parc industriel de Jonquière, la Ville de Saguenay est intervenue pour dresser un talus entre le secteur industriel et celui résidentiel. Cela a obligé la coupe d'une centaine d'arbres et a généré de la bisbille entre les voisins et les élus municipaux.

Les arbres étaient situés entre les maisons de la rue du Bataillon et les entreprises de la rue Cantin.

Plusieurs résidents du secteur se plaignent depuis une dizaine d'années du bruit des entreprises. Certains d'entre eux ont confié, sous le couvert de l'anonymat, qu'ils n'étaient plus capables de dormir la nuit, à cause de sons persistants de camions et de machinerie. Malgré la forêt dense qui séparait le secteur industriel du secteur résidentiel, les habitants affirment qu'ils entendaient tout de même le bruit des moteurs. Pour pallier ce dérangement, la Ville de Saguenay a décidé de couper les arbres pour y construire un talus.

C'est vraiment une structure en tant que telle qui sera végétalisée d'ailleurs des deux côtés, qui aura 4,3 mètres de haut, qui va prendre une partie de l'emprise municipale sur environ la moitié de la zone tampon qui est d'une cinquantaine de pieds, a expliqué Kevin Armstrong, conseiller du secteur. Et on parle d'un coût de projet qui est d'environ 350 000 $.

Mais cette décision ne fait pas l'unanimité au sein des élus municipaux, alors que le conseiller du secteur de Chicoutimi-Nord, Marc Pettersen, a affirmé son opposition haut et fort.

Je trouve inconcevable qu'on enlève une barrière naturelle pour la remplacer par une butte de bouette qu'on va être obligé d'entretenir toutes les années, alors qu'on aurait pu s'entendre avec le propriétaire. Ça aurait coûté 100 fois moins cher. C'est les taxes de 200 citoyens qui passent là-dedans , a-t-il dénoncé.

René Martel, propriétaire des Jardins du Saguenay, s'oppose à la coupe d'arbres. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

C'est l'entreprise Les Jardins du Saguenay, un grossiste de fruits et légumes, qui est accusée d'être la principale source de bruit. Le propriétaire se dit surpris et déçu de cette coupe d'arbres.

Je ne peux pas les arrêter. Tout est commencé et c'est fait , s'est attristé René Martel, propriétaire de l'entreprise.

Selon lui, la forêt était assez épaisse pour absorber le bruit. Je ne crois pas à ça qu'il y avait tant de bruit que ça , a-t-il soutenu.

Toutefois, Kevin Armstrong renvoie la balle dans le camp du grossiste pour l'ampleur du chantier. Initialement, on aurait pu passer sur les terrains de l'entreprise des Jardins du Saguenay. On aurait pu sauver des coûts aux citoyens. On aurait pu sauver 40 arbres. C'est le plein droit des propriétaires de refuser l'accès aux entrepreneurs. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi on doit contourner ici et abattre 50 % plus d'arbres que prévu , a-t-il chiffré.

La réglementation municipale exige maintenant une plus grande zone tampon entre des zones industrielles et résidentielles afin d'éviter ce type de désagrément, ce qui n'était pas le cas lors de l'aménagement de ce secteur.

D'après un reportage de Romy Boutin St-Pierre