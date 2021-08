Droits de pêche automnale : des homardiers indignés

Depuis vendredi dernier, les homardiers gaspésiens oscillent entre colère et indignation à la suite de l’entente intervenue entre les Mi’gmaq de Listuguj et Pêches et Océans Canada.

C’était un vendredi 13, un vendredi noir pour les homardiers de la Gaspésie . C’est en ces termes qu’O’Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie a ouvert la conférence de presse des homardiers organisée pour dénoncer cet accord qui ouvre la porte à une pêche d’automne au homard.

Les homardiers de la Gaspésie oscillent entre colère et indignation à la suite de la décision de Pêches et Océans Canada d'accorder des permis de pêche automnale aux Autochtones de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Jusqu’à maintenant, les Mi’gmaq de Listuguj détenaient un permis de pêche alimentaire, sociale et rituelle à l’automne dans la sous-zone 21B et quatre permis commerciaux pour la pêche printanière.

Dans le cadre des ententes sur la réconciliation avec les peuples autochtones, Ottawa autorisera les six détenteurs de permis, dont cinq appartiennent à Listuguj et un à un pêcheur allochtone, à jeter leurs casiers à l’eau en septembre prochain.

La pêche qui débutera en septembre pourrait s’étendre sur 14 jours. Chaque jour et casier de pêche entraînera une déduction de sept jours et casiers lors de la pêche printanière.

Pour le Regroupement, ce passage d’une pêche de subsistance à une pêche commerciale n’est pas anodin.

Dans une pêche commerciale, c’est différent : tu y vas pour faire des sous. On n’assistera pas au même type de pêche , commente O’Neil Cloutier.

On est en train de créer une deuxième saison de pêche, dans la même année, dans la même zone. C’est ça qu’on a dit au fédéral. Une citation de :O’Neil Cloutier, directeur du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Conservation et équité

Jean-Marc Arbour a pêché le homard la première fois avec son père en 1959. Il se souvient de la pêche de 1972 : la seule année où les homardiers gaspésiens sont sortis à l’automne. C’était du homard qui se brisait, trop fragile, raconte le pêcheur.

Le directeur du Regroupement, O'Neil Cloutier, ne se dit pas contre les démarches de réconciliation, mais souhaite que les pêcheurs commerciaux fassent partie de la discussion. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Surtout, la pêche printanière de 1973 a été une catastrophe. 13 livres, dit-il, c’est tout ce qu’on a ramené au quai à la première sortie.

Cet épisode est encore bien présent dans la mémoire des homardiers. C’est aussi une réalité. S’il est plus facile à pêcher à l’automne parce qu’affamé, le homard, qui vient de muer, est aussi plus fragile et de moins bonne qualité, confirme Jean Côté, directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

Le Regroupement affirme avoir aussi refusé une offre de deux semaines de pêche à l’automne, en 2019, lorsque les mesures imposées pour la protection de la baleine noire ont entraîné la fermeture d’importantes zones de pêche en Gaspésie.

Ce qui est pêché à l’automne ne le sera pas au printemps, relève Jean Côté. D’autant plus, dit-il, que la pêche au homard en Gaspésie en est une de recrutement. Environ 74 % des prises viennent tout juste d’atteindre la taille minimale de capture. Les jeunes femelles seront aussi capturées avant la reproduction, ajoute M. Côté.

Une réduction de la pêche

Depuis 2006, les homardiers ont mis en place différentes mesures pour restreindre leurs efforts de pêche, dont un programme de rachat de permis, toujours de mise.

En 15 ans, le nombre de détenteurs de permis en Gaspésie est passé de plus de 200 à 148 permis auxquels s’ajoutent les 13 permis détenus par les bandes autochtones.

Les pêcheurs ont aussi instauré d’autres règles comme une taille maximale de capture afin de protéger les grands géniteurs ou une grandeur et un nombre spécifiques de casiers.

Le directeur du Regroupement l’avoue : les pêcheurs ont ramé, investi et travaillé fort pour réduire leur effort de pêche. Cette mobilisation demeure fragile, commente O’Neil Cloutier. Est-ce qu’on va pouvoir maintenir cette cohésion vers une pêche durable? Surtout, dit-il, quand le fédéral change les règles et vous dit: "arrangez-vous avec ça".

Les membres du Regroupement misent désormais sur la qualité, la traçabilité et la certification MSC pour commercialiser son homard. Une avenue qui leur semble maintenant compromise. On va mettre en marché du homard de moins bonne qualité, ce qui risque de détériorer l’image du homard gaspésien , observe O’Neil Cloutier.

Débarquement de homards sur le quai de L'Anse-à-Beaufils, en Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le plan de pêche de la sous-zone 21B n’a d’ailleurs pas été communiqué aux pêcheurs qui ignorent si les mesures de protection seront conservées. On ne sait pas, commente Jean Côté qui craint qu’une détérioration du stock dans la sous-zone s’étende aux zones voisines.

Le scientifique du Regroupement souhaite que Pêches et Océans Canada intègre les pêcheurs dans le processus. On aimerait être impliqué, discuter avec les Autochtones, avec Pêches et Océans, mais on nous a toujours mis de côté. On veut pouvoir amener notre point de vue, en débattre et en discuter.

Réconciliation et pêches

Ce sentiment d’avoir été écartés des négociations entre Pêches et Océans et les Autochtones dans la démarche de réconciliation entreprise en 2018 est bien présent parmi les homardiers gaspésiens qui craignent d’autres ententes similaires.

Les relations entre le ministère et les homardiers gaspésiens n’en sortiront pas indemnes, estime la chargée de projet du Regroupement, Claire Canet.

On ne peut pas faire porter à une industrie tout l’aspect réparateur de la réconciliation. Une citation de :Claire Canet, chargée de projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

Mme Canet, comme O’Neil Cloutier, y voient le chemin vers une crise majeure dans l’industrie.

C’est d’autant plus vrai, indique Mme Canet, que les permis accordés à Listuguj ne sont pas protégés par la Loi sur les accords de contrôle qui assure une pêche côtière et indépendante. On n’est pas contre, on n'est pas contre la réconciliation, mais on est contre le désordre et la chicane , commente M. Cloutier.

Membre de la Coalition des organisations de pêche de l’Atlantique, le Regroupement réclame à son tour un forum inclusif où ces questions de préservation et partage de la ressource pourraient être discutées.

Un enjeu électoral?

Interpellé sur cette question, le candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Guy Bernatchez, admet sa méconnaissance des enjeux mais souhaite qu’un équilibre juste soit trouvé entre les parties.

La démarche de réconciliation avec les Autochtones interpellera encore le secteur des pêches, confirme la députée sortante et candidate libérale dans Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier. Quand on regarde l’Est-du-Québec et les Maritimes, dit-elle, la réconciliation avec les communautés autochtones, ça va aussi passer par les pêches. C’est tout à fait normal et c’est une valeur qui est prônée par notre gouvernement dont je suis aussi très fière.

La ministre du Revenu national et députée fédérale sortante, Diane Lebouthillier assure que la conservation de la ressource est aussi une préoccupation dans la démarche de réconciliation (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Mme Lebouthillier rappelle que les débarquements des trois dernières saisons ont été exceptionnels et que le projet-pilote permettra aux scientifiques de mieux juger de l’abondance de la ressource. On a besoin de plus de données pour voir si, dans les prochaines années, on ne pourrait pas avoir une vraie pêche d’automne.

Selon la ministre et candidate libérale, tous – scientifiques, fonctionnaires, pêcheurs commerciaux et pêcheurs autochtones – s’entendent sur l’importance de préserver la ressource. On veut une pêche durable, je demande aux gens de ne pas s’inquiéter.

Ottawa estime qu’au Québec et dans les provinces atlantiques, 34 Premières Nations sont visées par l’arrêt Marshall.

Jusqu’à maintenant, quatre Premières Nations ont signé des ententes sur les pêches dans le cadre du processus de réconciliation entrepris en 2018 par le gouvernement de Justin Trudeau.