Catherine Morissette a lancé sa campagne à la mairie de Saguenay

L'actuelle mairesse de Saint-David-de-Falardeau, qui brigue la mairie de Saguenay, a dénoncé l'immobilisme de l'administration de Josée Néron.

Elle s'est faite très critique à l'endroit de sa rivale.

Je considère qu'on a fait de l'immobilisme, qu'on est stagnant ça fait quatre ans. Il n'y a pas de projet rassembleur. Il y a des hausses de taxes et on n'a pas plus de services. Moi je veux entendre ce que Saguenay veut. C'est eux autres mon équipe les citoyens, ça a toujours été comme ça , a plaidé la candidate.

Cinq candidats se font la lutte en vue de l'élection de novembre. Outre Josée Néron et Catherine Morissette, il y a Serge Simard, Dominic Gagnon ainsi que Claude Côté d'Unissons Saguenay.