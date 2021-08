Feux de forêt : davantage de militaires réclamés en Colombie-Britannique

Des représentants municipaux et régionaux de l'Intérieur de la Colombie-Britannique réclament un soutien militaire supplémentaire d’Ottawa pour combattre les feux de forêt, dans une lettre datée de lundi. La situation se détériore « jour après jour » et « aucun répit n’est en vue », soutiennent-ils.

La province fait face à cette crise des feux de forêt depuis la vague de chaleur de la fin juin, rappelle-t-on dans le document adressé au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de la Défense, Harjit Sajjan.

Le conseil d'administration du District régional de Thompson-Nicola, aussi signataire de la lettre, indique que toutes ses ressources sont déployées pour gérer les pertes liées à la destruction du village de Lytton, survenue en juin, et les dégâts plus récents causés par le feu de White Rock Lake à Monte Lake et dans la vallée Paxton.

L'incendie de White Rock Lake, au nord-ouest de Vernon, en Colombie-Britannique. Photo : Kelly Kennedy

L’énorme brasier, qui s’étend désormais sur plus de 80 000 hectares, préoccupe les autorités provinciales, notamment par sa proximité des communautés. Il a également détruit quelque 70 propriétés ces derniers jours, à l’ouest du lac Okanagan.

On a désespérément besoin de plus de ressources sur le terrain , soutient Merlin Blackwell, maire de Clearwater, une localité à 130 km au nord de Kamloops, qui a également signé la lettre.

Aide à la logistique et à l'évacuation

Des membres de Forces armées canadiennes ont déjà été déployés en renfort cette saison, ainsi que des pompiers venus d’autres provinces et de l'étranger.

Les équipes sollicitées aideraient toutefois davantage aux points de contrôle, ainsi que dans l’évacuation des résidents, la logistique et l’infrastructure, comme accéder aux systèmes d’eau ou aux générateurs, explique le maire de Clearwater.

Rien que des cuisines mobiles et des camps mobiles dont l’armée dispose sont très utile pour nos équipes. Beaucoup dorment sur le sol et ne reçoivent pas de repas adéquats, alors c’est juste un niveau d’assistance supplémentaire , dit Merlin Blackwell.

Les équipes sont également épuisées, après avoir combattu les flammes pendant plusieurs semaines, rappelle-t-il.

L'ampleur des feux dépasse tout ce qu'on a vu dans le passé. Une citation de :Merlin Blackwell, maire de Clearwater

Le gouvernement provincial est arrivé à ses limites, il ne l’avoue peut-être pas publiquement, mais les failles sont visibles , soutient-il.

850 000 hectares partis en fumée

Plus de 7000 propriétés font l’objet d’un ordre d’évacuation en Colombie-Britannique

Dans le District régional de Thompson-Nicola, la quasi-totalité des municipalités et des zones électorales fait l’objet d’alertes ou d’ordre d’évacuation. C’était le cas de 10 des 11 municipalités membres, et 8 des 10 zones électorales, lundi, peut-on lire dans la lettre.

Les vents violents ont alimenté certains brasiers le week-end dernier. Photo : BC Wildfire/Twitter

BC Wildfire recense plus de 260 feux actifs dans la province, dont quelque 30 incendies d’intérêts, qui pourraient menacer la sécurité publique. La majorité des brasiers se trouvent dans la région de Kamloops, comme le feu de Lytton Creek, de White Rock Lake et de Sparks Lake.

Environ 200 renforts sont attendus cette semaine du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta et du Yukon, pour combattre les flammes, d’après une annonce faite par la ministre des Forêts lundi.

Depuis le début de la saison, les feux ont englouti près de 850 000 hectares en Colombie-Britannique, ce qui représente plus de 73 fois la superficie de la ville de Vancouver.

Avec des informations de Nantou Soumahoro