« Tenez bon », demande une cheffe médicale de l’Hôpital Fleurimont aux infirmières

La cheffe du département d’obstétrique et de gynécologie Sophie Désindes confirme que cette journée-là, son équipe a dû pallier un important manque de personnel. Elle indique aussi que des césariennes non urgentes ont été repoussées de quelques heures, voire de quelques jours, et que l'unité a manqué de lits.

Elle ne confirme cependant pas la thèse d'une rupture de services avancée par des infirmières. Comme le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, elle parle plutôt de modulation des services , puisque toutes les patientes ont ultimement été prises en charge, même si ce n’était pas dans les temps initialement prévus.

C’est vraiment un travail au quotidien de moduler certaines activités. De le faire à ce niveau-là, ça a été un élément où on ne l'avait pas vécu souvent [...] On s’entend qu’on manquait aussi de lits, donc on a eu des journées très très occupées , explique la docteure.

Elle dit trouver difficile de voir les obstacles vécus par ses collègues en maternité. Rappelons que, lorsqu'elles ont parlé avec Radio-Canada cette semaine, des infirmières ont dénoncé une utilisation récurrente du temps supplémentaire obligatoire par les gestionnaires du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

J’ai un message pour mes collègues infirmières. Tenez bon. Là, il faut arrêter l'hémorragie. Une citation de :Dre Sophie Désindes, cheffe du département d’obstétrique et de gynécologie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

J'utilise des termes médicaux, mais là, il y a un cercle vicieux. S’il y a de moins en moins d’infirmières, ça met la pression. Il faut, tout le monde, travailler ensemble pour trouver des solutions. [...] Il faut que ça arrête ce temps supplémentaire là le plus rapidement possible. Les solutions doivent venir, des solutions innovantes, il faut qu’on travaille avec les gens sur le terrain aussi pour trouver ces solutions-là , ajoute-t-elle.

Le ministère doit intervenir, croit Christine Labrie

La députée de Sherbrooke pour Québec solidaire Christine Labrie fait un lien direct entre le temps supplémentaire obligatoire et la pénurie d’infirmières dans les hôpitaux.

C’est un problème qui dure depuis des années, qui n’est pas spécifique au CIUSSS de l’Estrie, qui se passe partout au Québec, et qui entretient la pénurie de personnel. Une citation de :Christine Labrie, députée de Sherbrooke pour Québec solidaire

Elle croit également que la situation pourrait nuire aux patients.

C’est de plus en plus fréquent qu’on les [les infirmières] fait travailler dans des circonstances qu’elles ont les facultés affaiblies, où elles ne se sentent même pas en état de conduire, et on leur demande de soigner des patientes, d’accueillir des nouveau-nés, de s’occuper de néonatalogie, des enfants qui sont prématurés, qui ont besoin de soins intensifs. Ce sont des situations qui sont à risque , soutient la députée.

Elle demande au ministère de la Santé d’intervenir dans le dossier.

La responsabilité du ministère est de mettre en œuvre un plan pour qu’on n’ait plus besoin de temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire devrait être utilisé dans des situations hautement exceptionnelles, quand il y a une catastrophe. On ne devrait pas avoir ça au quotidien dans nos hôpitaux , croit-elle.

Le syndicat qui représente les infirmières abonde dans le même sens.

Il faut vraiment qu’ils [les élus] agissent et trouvent des moyens. À notre CIUSSS, ils nous disent qu’ils ont les mains liées.[...] La CAQCoalition avenir Québec , ils ont été élus et ont dit qu’ils allaient changer des affaires. Bien, faites-le, c’est le temps, là , martèle David Lambert, le secrétaire-trésorier du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est.

Avec les informations d’Alexis Tremblay