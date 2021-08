Différentes approches sur la politique de vaccination des employés municipaux en Ontario

Les villes qui comptent présenter une décision

Répondant aux journalistes mercredi matin, le maire de Toronto, John Tory, a affirmé que la Ville donnera plus d'information sur le sujet avant la fin de la semaine . M. Tory a mentionné qu’une politique vaccinale comporte beaucoup de considérations légales . Néanmoins, des discussions avec les syndicats des employés municipaux sont en cours, selon lui.

[Il faut] que nous fassions tout notre possible pour assurer la sécurité de nos propres employés et pour nous assurer que les personnes avec lesquelles ils entrent en contact sont aussi, le plus possible, en sécurité. Une citation de :John Tory, maire de Toronto

La Ville voisine, Mississauga, abonde dans le même sens. Le directeur de la Ville, Paul Mitcham, a indiqué dans un courriel à Radio-Canada que l’administration est en consultation avec le médecin hygiéniste et nos équipes des ressources juridiques et humaines pour comprendre les implications d'une politique de vaccination plus forte .

La Municipalité observe par ailleurs les mesures annoncées par l’Ontario (dans les foyers de soins de longue durée, les établissements de santé à risque et dans le système éducatif) et Ottawa, qui entend imposer la vaccination à tous les employés fédéraux.

Dans le Nord de l’Ontario, North Bay assure qu’elle développera une politique de vaccination, mais nous devons encore déterminer à quoi elle ressemblera , précise son porte-parole Gord Young.

La Ville de Sault-Ste-Marie a quant à elle confirmé que des discussions sont en cours sur le sujet et qu’ une décision sera prise sous peu [...] Nous recueillons actuellement les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur une politique de vaccination , a indiqué la Municipalité, par courriel.

Les municipalités qui suivront les règles provinciales

Dans le Grand Toronto, le maire de Brampton, Patrick Brown, estime qu’il convient d'avoir une politique provinciale et non une politique ad hoc municipalité par municipalité .

Bien que M. Brown encourage tout le monde à se faire vacciner [...] Si vous créez une politique disparate, cela ne fait que prêter à confusion .

Dans le sud de la province, London n’a pas non plus de politique sur la vaccination de ses employés et continue de suivre toutes les directives provinciales et de santé publique actuelles .

Aucune mesure en vue

À l'heure actuelle, le conseil municipal de Timmins ne s'est pas réuni pour examiner cette question , tandis que Windsor dit examiner [ses] options .

Les villes de Markham, de Kingston, du Grand Sudbury et de Thunder Bay n’avaient pas répondu aux demandes de Radio-Canada au moment de la publication de ce texte.