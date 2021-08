Changements climatiques : « En Colombie-Britannique, c’est l’enjeu numéro un »

Si toutes les régions du pays subissent l’effet des changements climatiques, peu en ont autant subi les conséquences récemment que la province la plus à l'ouest.

De quoi faire de l’environnement la question la plus pressante de la campagne électorale fédérale en Colombie-Britannique.

Après une canicule mortelle et des incendies dévastateurs, les Britanno-Colombiens se rappelleront longtemps de l’été 2021. Les électeurs qui se rendront aux urnes le 20 septembre auront en mémoire la chaleur écrasante et les scènes d’horreur des feux de forêt.

Pour les Canadiens, la question se classe parmi le top 3. [...] En Colombie-Britannique, c’est l’enjeu numéro un , illustre Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid, en entrevue à Vancouver.

Le problème est tellement pressant qu’il pourrait avoir une importance décisive dans la région métropolitaine de Vancouver, qui est souvent le théâtre de courses à trois serrées entre libéraux, conservateurs et néo-démocrates.

Les changements climatiques sont très importants pour les électeurs au centre et au centre gauche. On sait aussi qu’ils sont importants pour les électeurs plus jeunes , ajoute Mme Kurl.

L’été 2021, qui n’est pas terminé, est celui de tous les dangers. Plus de 1500 feux ont ravagé 7000 kilomètres carrés de forêt, réduisant en cendres au passage le village de Lytton, dans la région de l’Intérieur.

Le 9 juillet, les habitants de Lytton sont montés à bord d'un autobus qui a traversé leur village, détruit dans un incendie le 30 juin, afin qu'ils puissent constater les dégâts. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Le dôme de chaleur qui s’est abattu sur une bonne partie de la province à la fin juin a tué plus de 500 personnes, selon la coroner en chef de la Colombie-Britannique.

Dans la province, les changements climatiques sont devenus une menace à la santé publique, souligne le président du chapitre provincial de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, le Dr Larry Barzelai.

On doit dire aux gens comment se protéger de la chaleur. Normalement à Vancouver, les étés sont tempérés, mais maintenant les gens se ruent pour acheter des climatiseurs. Une citation de :Dr Larry Barzelai, Association canadienne des médecins pour l'environnement

Le Dr Larry Barzelai souligne à quel point les Britanno-Colombiens ont subi les effets des changements climatiques cet été. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gohier

Le Dr Barzelai estime que l’été accablant a servi de réveil pour beaucoup de Britanno-Colombiens.

Une majorité de la population voit directement ces changements. Je pense que c'est un incitatif beaucoup plus grand pour agir. J'espère que ça se reflétera dans la campagne et que les électeurs vont prendre la question plus au sérieux , dit-il.

Vers une grande mobilisation

Pour s’assurer que la question occupe le plus de place possible dans la campagne, les militants écologistes de Colombie-Britannique sont déterminés à se faire voir et entendre.

350, qui tire son nom de la limite du nombre de particules polluantes par million que peut absorber la terre, est un des nombreux groupes qui organiseront des manifestations un peu partout au pays, le 8 septembre, pour rappeler l’urgence climatique.

C’est la même journée que le débat des chefs en français, la veille du débat des chefs en anglais, alors nous voulons organiser des marches et des rassemblements pour mobiliser le plus de communautés au pays , explique Atiya Jaffar, responsable des opérations numériques de 350 au Canada.

350 Canada et sa responsable des affaires numériques, Atiya Jaffar, feront tout en leur possible pour faire élire des candidats qui défendent l'environnement. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gohier

L’objectif de l’organisme est aussi de faire « sortir le vote » en faveur de l’environnement.

Nous voulons créer une alliance jamais vue d'électeurs pour appuyer la lutte contre les changements climatiques et pour faire élire des champions du climat et battre les élus qui nient ou retardent la lutte , renchérit Mme Jaffar.

Le poids électoral de la Colombie-Britannique ne peut non plus être ignoré. Avec 42 circonscriptions, la province est la troisième plus importante au pays après l’Ontario et le Québec.