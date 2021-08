Hôpital de Campbellton : les services d'obstétrique et de gynécologie fermés

Faute de personnel, le département d’obstétrique et de gynécologie sera fermé de façon temporaire à l’Hôpital régional de Campbellton.

La plus récente fermeture de service a été confirmée par des représentants du Réseau de santé Vitalité lors d'une rencontre tenue mercredi midi avec des représentants régionaux.

Ils nous ont avisés qu'ils devaient fermer temporairement l'unité d'obstétrique de 6 à 8 semaines pour réussir à couvrir les services de la salle d'urgence , relate Gaétan Pelletier, le maire de Charlo.

La situation attribuée au manque de main-d’oeuvre à cet hôpital entraîne la fermeture de 12 lits.

Divers services, notamment celui de l'urgence, ont été supendus temporairement ces dernières années à l’Hôpital régional de Campbellton. Il n’y est d’ailleurs toujours pas possible d’accoucher, une situation qualifiée de temporaire lorsqu’elle avait été annoncée, mais qui persiste depuis un an et demi.

Pour appuyer les efforts de recrutement de personnel du Réseau de santé Vitalité, on a mandaté deux représentants, notamment le nouveau maire de Charlo, Gaétan Pelletier, qui lui-même oeuvre en santé dans le secteur privé.

J’ai travaillé pendant longtemps avec la régie de la santé, et puis je sais qu'il y a sûrement des difficultés au niveau du recrutement , affirme M. Pelletier. Je crois que si l’on met la main à la pâte, on peut réussir, probablement, à améliorer cette facette-là.

Gaétan Pelletier, maire de Charlo au Nouveau-Brunswick, en août 2021. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les leaders régionaux s’inquiètent de cette nouvelle réduction des services.

Ce n’est pas un bon signe , observe Brad Mann, le président de la Commission des services régionaux du Restigouche.

M. Mann continue de revendiquer le retour, puis le maintien de tous les services de santé habituellement disponibles dans sa région.

Brad Mann, président de la Commission des services régionaux du Restigouche, en août 2021. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il reconnaît néanmoins que les enjeux de pénurie de personnel ne sont pas uniques au Restigouche; Edmundston et la Péninsule acadienne ont aussi besoin de plus de médecins, dit-il. C'est le problème partout.

Les vacances d’été, mais aussi les congés de maternité et un taux élevé d’absence du travail pour des raisons médicales seraient au nombre des facteurs qui exacerbent le présent manque de ressources humaines.

D’après le reportage de Serge Bouchard