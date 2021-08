Une remontée des premières doses au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données publiées par l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), pas moins de 4528 premières doses avaient été administrées dans la semaine du 9 au 15 juin pour ensuite baisser à 1159 doses dans celle du 16 au 22 juin. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait alors reconnu qu'un plateau avait été atteint.

Ce nombre avait même chuté jusqu'à 780 entre le 28 juillet et le 3 août.

Le passeport vaccinal avait d'abord été annoncé le 5 août par Québec, ce qui avait amené une hausse de 200 premières doses dès le lendemain dans la région. Des modalités avaient été précisées le 10 août par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il sera notamment obligatoire pour avoir accès aux restaurants, bars et gyms.

Le sommet du nombre de premières doses avait été atteint avec 19 731 entre les 12 et 18 mai.

Marc Thibeault fier

Lancée le 21 décembre dernier, la campagne régionale de vaccination pourrait bien célébrer son premier anniversaire. Chose certaine, elle se poursuivra pour encore plusieurs mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les centres de vaccination continueront d’accueillir des usagers alors que les équipes de vaccination mobile visiteront divers milieux.

Le directeur de la campagne régionale de vaccination, Marc Thibeault, indique que le nouvel objectif est maintenant de vacciner un maximum de personnes.

Je pense que les gens ont pris conscience de l'impact du variant delta au niveau de la maladie. Donc, je pense qu'on va avoir des belles réussites, mais on continue. On était fier d'avoir atteint notre résultat. Dans la région on a quand même atteint notre 75 % de première, et deuxième dose même. On continue puis je pense que la population veut vraiment profiter de son automne , a-t-il indiqué.

L'annonce de la vaccination pour les jeunes de 5 à 11 ans pourrait également augmenter le volume de vaccination.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 98 % des employés de la santé qui sont en contact avec des patients ont obtenu leurs doses de vaccin contre la COVID-19. Ainsi, à peine une centaine de personnes ne répondraient pas à la mesure envisagée par le premier ministre François Legault. Le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, ne croit pas que des mesures disciplinaires soient nécessaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon lui, la vaccination a été acceptée.

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson