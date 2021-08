Moins d'observations de mammifères marins dans le golfe du Saint-Laurent cette année

Les mammifères marins sont inhabituellement nombreux à affluer dans les eaux de l’estuaire du Saint-Laurent cet été. En revanche, plus à l'est dans le golfe, les mammifères marins sont peu nombreux à avoir été observés durant les derniers mois.

Le photographe Jacques Gélineau prend le large chaque matin pour transporter des touristes jusqu'aux îles Mingan.

Sur son chemin vers les îles, il remarque qu'il croise de moins en moins de baleines cette année.

La présence des mammifères marins est littéralement catastrophique par rapport aux autres années. Une citation de :Jacques Gélineau, photographe

Son observation est confirmée par les scientifiques de la Station de recherche des îles Mingan et du Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles.

Cette année, il y a des inquiétudes : pourquoi est-ce qu’on n’a pas d’animaux dans l’est? Il y en a beaucoup à Tadoussac, en Gaspésie… Est-ce qu’il y a un déséquilibre, qu’est-ce qu’il se passe? , indique la directrice du Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles et docteure en sciences du bien-être animal, Anik Boileau.

Anik Boileau, directrice du Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles et docteure en sciences du bien-être animal Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Selon le directeur de la Station de recherche des îles Mingan, Richard Sears, les mammifères marins semblent fuir les eaux du golfe pour passer leur été dans l'estuaire, près de Tadoussac.

On trouve que c'est l'une des années les plus pauvres en termes d'observations de mammifères marins en 43 ans. Ce qui est vrai pour l'estuaire, où il semble avoir une abondance d'animaux, pour le reste du golfe, il y a de petits [amas] d'animaux, mais pas dans les quantités qu'on a l'habitude de voir , poursuit-il.

L'absence généralisée de rorquals bleus dans le Saint-Laurent cette année préoccupe particulièrement. Les changements climatiques pourraient être en cause, selon Anik Boileau.

Il y a tout un équilibre au niveau de l’écosystème avec le couvert de glace l’hiver. On sait que ça fait plusieurs années qu’il n’y en a plus dans le Saint-Laurent. Une citation de :Anik Boileau, directrice du Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles

Plus le couvert de glace sur le Saint-Laurent est important, plus il y aura de krill à manger pour les baleines, explique-t-elle. Le krill est une sorte de mini-crevette et constitue le repas de prédilection des mammifères comme le rorqual bleu.

Il n'y a plus de couvert de glace. Donc, est-ce que c'est ce qui fait que la biomasse de krill est en diminution? [...] Je vous dirais que dans les dernières années, tout le monde a remarqué un amaigrissement. Les rorquals bleus commencent à être de plus en plus amaigris , poursuit Anik Boileau.

Jacques Gélineau, photographe et croisiériste Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Selon Jacques Gélineau, le sort des baleines du golfe ne devrait laisser personne indifférent.

Les baleines sont vraiment un bio-indicateur. Donc, le fait qu’il n’y en ait pas cette année, c’est un signal d’alarme , estime-t-il.

Les scientifiques s’entendent pour dire que même si la situation apparaît inquiétante, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Ils préfèrent attendre de voir si la tendance à la baisse de la présence des mammifères marins se maintiendra au cours des prochaines années.

D'après un reportage de Lambert Gagné-Coulombe