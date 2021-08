23 armes à feu saisies en une semaine à Montréal

Seulement au cours de la journée de mercredi, cinq armes et 80 000 $ en argent comptant ont été saisis lors de perquisitions dans des résidences et des véhicules situés dans la ville de Boisbriand, dans les Laurentides, ainsi que dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, à Montréal.

Six personnes ont également été arrêtées lors de cette opération, reliée à un événement survenu le 31 juillet dernier à Montréal et au cours duquel une dizaine de coups de feu ont été tirés sur la porte d’un logement de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, où habitent une mère et sa fille de 10 ans.

Il appert que la personne ciblée par cette agression était un homme qui demeurait dans l’appartement avec les occupantes actuelles, mais qui avait déménagé dans les semaines précédentes.

Les six suspects arrêtés ont de 17 à 20 ans et devaient comparaître mercredi devant la Chambre de la jeunesse et au palais de justice de Montréal. Tous auraient joué un rôle dans la fusillade.

Une série de perquisitions

Les 18 autres armes saisies depuis mercredi dernier l’ont été lors de plusieurs interventions survenues le 11 et le 12 août, notamment au cours de perquisitions menées dans des immeubles résidentiels des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Ces perquisitions ont permis de saisir, en plus de stupéfiants, 15 armes à feu, dont des carabines et des armes de poing, ainsi que des chargeurs, des munitions et des silencieux.

Deux autres perquisitions survenues le 12 août, dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et dans le Sud-Ouest, ont mené à l’arrestation d’un suspect de 28 ans qui était en possession d’un pistolet, d’un chargeur haute capacité, de plusieurs munitions et d’un gilet pare-balles.

Cette dernière opération a été rendue possible grâce à une information anonyme provenant du public, a précisé le porte-parole du SPVM, l’inspecteur David Shane, qui a souligné l’importance de la coopération de la population , la clé du succès , selon lui.

Dénonciation

Chaque information concernant un événement lié aux armes à feu est importante, dit-il, et peut être communiquée de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par l’entremise d’un formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Appelez-nous, ça donne des résultats. Une citation de :L’inspecteur du SPVM David Shane

Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à la fin de juillet, 262 événements impliquant des armes à feu ont été recensés par les policiers de Montréal.

Ils n’ont cependant pas nécessairement donné lieu à des coups de feu, par exemple dans le cas de vols à main armée dans des dépanneurs, a indiqué l’inspecteur Shane.