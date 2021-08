Les entreprises appellent à une reprise économique durable lors de la campagne électorale

Les chambres de commerce d’Edmonton et de Calgary exhortent les partis fédéraux qui se présentent aux élections à adopter des politiques favorables aux entreprises.

Dans une plateforme conjointe mercredi, elles soulignent que ceci permettrait aux entreprises de contribuer à la reprise économique du Canada.

Selon la PDGprésidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, il faut reconstruire l'économie de manière plus intelligente.

Les chambres appellent au gouvernement à diversifier l'économie ainsi que développer les talents, les compétences et les emplois. Il faut aussi s'attaquer aux changements climatiques, créer un système fiscal compétitif, développer le commerce et améliorer les chaînes d'approvisionnement.

Optimisme prudent

D'après Jeffrey Sundquist, PDGprésident-directeur général de la Chambre de commerce d’Edmonton, les entreprises montrent un optimisme prudent quant à la reprise économique et un désir important de retourner au bureau.

Mme Yedlin abonde dans le même sens : Nous sommes optimistes en ce qui concerne la diversification économique qui a eu lieu au cours des deux dernières années et concernant le prix du pétrole qui est plus fort. Toutefois, elle soulève des inquiétudes en ce qui a trait à l’embauche, le retour au bureau ainsi que sur la façon dont la pandémie a été gérée.

Étonnamment, il y a aussi des problèmes liés aux gens qui ne sont pas en mesure de retourner au travail, une pénurie d'emplois et une pénurie de main-d'œuvre , soulève M. Sundquist.

Selon lui, il faut créer un environnement sûr pour que les gens puissent retourner au travail en toute confiance. C’est pourquoi nous avons plaidé en faveur d’un passeport vaccinal et des services de garde abordables , dit-il.

Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary et Jeffrey Sundquist, PDG de la Chambre de commerce d’Edmonton, affirment que les entreprises montrent un « optimisme prudent » quant à la reprise économique. Photo : Radio-Canada

Nous devons nous assurer que les femmes et les familles n'ont pas à choisir entre le service de garde et rester à la maison. Une citation de :Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary

M. Sundquist soulève qu’il faut aussi trouver de nouveaux marchés tout en assurant le maintien d’un système fiscal compétitif pour se démarquer sur le marché mondial et attirer les investissements étrangers au Canada. Mme Yedlin ajoute qu’il faut faciliter l’accès au capital, surtout pour les entreprises de technologies en démarrage.

Un besoin de productivité

D'après Mme Yedlin, un des défis majeurs au Canada concerne la productivité. Elle affirme que tous les partis doivent chercher des moyens d’accroître la croissance économique du Canada avec des politiques d’immigrations et de l’investissement dans l’éducation et la formation.

Mme Yedlin estime que les entreprises sont dans une phase de reprise, mais que le vent pourrait tourner très vite.

L'inquiétude est que s'il y a une quatrième vague qui force un autre confinement, nous allons revenir en arrière et perdre l'élan que nous avons gagné ces derniers mois , affirme-t-elle. De son côté, M. Sundquist pense plutôt que les entreprises devront se battre pour surmonter une telle situation à l’aide de la vaccination et des passeports vaccinaux par exemple.

Tina Shimatu, propriétaire d’un camion-restaurant à Calgary, croit qu'un accès au crédit plus facile aiderait les personnes avec de bonnes idées à les réaliser et ainsi stimuler l'économie. Photo : Radio-Canada

Que veulent les entreprises?

Selon Mme Yedlin, les entreprises veulent des moyens pour les aider à prospérer dans cette nouvelle réalité économique telle qu’un soutien continu en matière d'allègement de la dette et d'autres crédits d'impôt.

Beaucoup d'entre elles, en particulier [dans] l'hôtellerie, le tourisme et le commerce de détail, sont très endettées et nous devons les aider à s'en sortir. Une citation de :Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary

C’est le cas du commerce de Tina Shimatu, propriétaire d’un service traiteur depuis plus de cinq ans et d’un camion-restaurant à Calgary depuis le mois de juin.

Mère de quatre enfants, elle a fait des économies pour ouvrir son service de traiteur. Toutefois, elle sait que ce n’est pas possible pour tout le monde. Selon elle, un accès au crédit plus facile aiderait les personnes qui ont de bonnes idées à les mettre sur pied et ainsi stimuler l’économie.

Les PME Petites et moyennes entreprises comme la mienne sont des moteurs de création d’emploi et voulons de l’aide du côté de l’accès au crédit , dit-elle. C’est très important surtout pour les entrepreneurs noirs qui viennent d’arriver. C’est vraiment difficile [pour les nouveaux arrivants] d’y avoir accès.

Des coûts trop élevés

Tina Shimatu dit qu'une telle aide permettrait entre autres d’amortir le coût des assurances et le coût salarial trop élevés.

J’ai embauché trois personnes [pour le camion-restaurant] , affirme-t-elle. Je les paye, mais pas comme il se doit, pas comme je le veux parce que je n’ai pas assez de moyens, je fais ça de moi-même .

De son côté, Thierry Kouembi, propriétaire de Kem's Fashion, une très petite entreprise de production de vêtements de Calgary, aimerait avoir du soutien réel du gouvernement qui permettrait aux entreprises d’être pérennes.

Selon lui, du soutien à la formation afin de pouvoir faire davantage de produits fabriqués localement ainsi que des programmes permettant à des immigrants ayant déjà une base dans le domaine de se retrouver seraient nécessaires. Il ajoute que plus de contrats permettant de faire des vêtements pour des compagnies étatiques seraient également bénéfiques.