Éclosion de COVID-19 dans le Sahtu : les T.N-.O. demandent l’aide d’Ottawa

La ministre de la Santé des Territoires du Nord-Ouest, Julie Green, demande l’aide d’Ottawa et de la Croix-Rouge afin de soutenir le territoire dans sa lutte contre l’éclosion de COVID-19 dans la région du Sahtu.

En date de mardi soir, au moins 70 cas de la COVID-19 ont été confirmés depuis samedi en lien avec un cas de transmission communautaire dans la collectivité de Fort Good Hope.

Les autorités s’attendent à en détecter davantage, alors que les tests de dépistages se poursuivent.

L’éclosion, qui a eu comme point déclencheur un tournoi de jeux traditionnels dénés, est survenue entre le 5 et le 9 août. Les cas se sont vite répandus dans la région du Sahtu et touchent maintenant six collectivités du territoire.

Il y a 44 cas à Fort Good Hope, cinq cas à Colville Lake, cinq autres à Norman Wells et trois à Délı̨nę.

Yellowknife compte désormais 12 cas et un cas a été confirmé à Inuvik.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Éclosion dans un centre de soins de longue durée

Mercredi, la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola, a aussi annoncé une éclosion au centre de soins de longue durée Sahtú Dene Nechá Kǫ́, à Norman Wells.

Selon elle, une éclosion est déclarée lorsqu’un employé ou un résident du centre est atteint du virus.

Au moins deux cas ont été confirmés au centre de soins de longue durée qui comprend 18 chambres dédiées aux résidents.

Le centre est fermé aux visiteurs depuis le 15 août, lorsque l’éclosion a été confirmée dans la région.

Besoin d'aide

Devant cette montée rapide des cas de COVID-19 au territoire, la ministre de la Santé Julie Green a affirmé en entrevue à CBC, mercredi matin, avoir demandé l'aide d'Ottawa et de la Croix-Rouge canadienne.

Sans donner trop de détails au sujet de sa demande, la ministre dit avoir besoin d’une aide de personnel et d’équipement pour effectuer, notamment, des tests de dépistage et poursuivre la vaccination.

Nous étions déjà confrontés à un défi au vu de la quantité de personnel dont nous disposons en en cette période de l'année [où] beaucoup de gens sont en vacances. Maintenant, nous avons besoin de plus d'infirmières , dit-elle.

Au moins un patient atteint de la COVID-19 a été hospitalisé pour l'instant. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Avant cette nouvelle éclosion dans le Sahtu, le territoire faisait déjà face à une pénurie d’infirmières et de personnel de la santé comme c’est le cas dans plusieurs régions du pays.

La ministre n’a pas été en mesure de dire mercredi matin quelle serait la réponse à ses demandes, mais a affirmé avoir senti la volonté des deux côtés.

Toutes les roues sont maintenant en mouvement et, évidemment, le besoin est urgent. Nous espérons avoir une réponse dans les plus brefs délais. Une citation de :Julie Green, ministre de la Santé des T.N.-O.

La Croix-Rouge et Santé Canada n’ont pas été en mesure de répondre aux demandes de Radio-Canada avant la publication de ce texte.

Avec des informations de Loren McGinnis et de Joanne Stassen